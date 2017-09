CHIKUNGUYA/ Emergenza a Roma, parte la disinfestazione dalle zanzare, stop alle donazioni di sangue

Allarme Chikunguya a Roma

A Roma è scattato ufficialmente l’allarme relativo alla Chikungunya, il virus trasmesso dalla zanzara tigre che, partendo con la segnalazione di alcuni casi verificatisi nel basso Lazio, è arrivato fino alla zona Sud della Capitale. Secondo quanto segnalato dal Servizio Regionale di Sorveglianza Malattie Infettive della Regione Lazio, al momento sono 17 i casi accertati sul territorio, dei quali 6 nella città di Roma. C’è ancora prudenza riguardo l’affermare il rischio che possa verificarsi una vera e propria epidemia, ma di sicuro la Chikungunya inizia a far paura, anche se i sintomi della malattia, va detto, possono essere tenuti facilmente sotto controllo, visto che come riportato dalla regione in un comunicato: “di questi 17 casi, dieci casi sono residenti o riportano un soggiorno nel Comune di Anzio, e sette casi non risultano aver viaggiato in Italia o all'estero nei 15 giorni precedenti l'esordio dei sintomi.” Una situazione dunque da non sottovalutare e per la quale le istituzioni si stanno attivando con una massiccia opera di disinfestazione.

STOP ALLE DONAZIONI DI SANGUE

Pinuccia Montanari, assessore alla Sostenibilità ambientale di Roma Capitale, ha spiegato così quali saranne le contromisure prese contro la Chikungunya tramite la disinfestazione: “Con questo provvedimento procediamo a effettuare tutti gli interventi necessari, sia larvicidi che adulticidi, in tutte le aree urbane nelle quali si sono verificati i casi clinici notificati dalle Asl. I prodotti utilizzati sono a bassissima tossicità, non irritanti e a bassa persistenza ambientale. Le operazioni dureranno, cosi come indicato nell'ordinanza, fino a comunicazione del termine dell'emergenza da parte delle Autorità Sanitarie preposte. È bene anche fare chiarezza: da parte dell'amministrazione non c'è stato alcun ritardo. Roma Capitale si è immediatamente attivata rispetto ai casi di che ci sono stati segnalati dalle Asl. L'intervento è stato possibile solo al termine delle avverse condizioni climatiche che avrebbero reso inefficaci e inutili i trattamenti."

Inizialmente diffusa in Africa e in Asia, la Chikungunya è una febbre virale che, se curata adeguatamente, non procura altre complicazioni se non quella di comportare, nella fase acuta della malattia (nei primi 6 giorni) importanti limitazioni nel movimento a causa di dolori articolari. Con la comparsa dell’esantema sulla pelle inizia la fase di remissione, che comporta ancora comunque la presenza di uno stato febbrile. Per precauzione e non diffondere il contagio, è stato stabilito anche lo stop per le donazioni di sangue nella zona ASL Roma 2, che comprende tutta la parte meridionale ed est della capitale per circa un milione di abitanti coinvolti. E’ stato chiesto alle altre regioni d’Italia uno sforzo per sopperire alla mancanza di donazioni che inevitabilmente verrà a verificarsi a Roma e nel Lazio finché l’epidemia di Chikungunya non sarà scongiurata e il focolaio, partito come detto dal Comune di Anzio, riportato del tutto sotto controllo.

