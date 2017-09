Giuseppina Ghersi/ Bufera per targa a 13enne stuprata e uccisa dai partigiani: Anpi, "era una fascista"

Giuseppina Ghersi, 13enne stuprata e uccisa dai partigiani

Anche una tarda per ricordare una tredicenne può diventare un caso: è questo il caso di Giuseppina Ghersi, stuprata e uccisa da alcuni partigiani di Savona poco dopo la liberazione. Un consigliere comunale di centrodestra con un padre partigiano ha voluto che venisse collocata una targa in una piazza di Noli. Per la prima volta un Comune ha deciso di dedicare un monumento alla memoria della ragazzina, ma l'Anpi è insorta annunciando proteste. Forse perché Giuseppina Ghersi aveva genitori filofascisti o perché aveva ricevuto un encomio per un tema su Mussolini? Altri sostengono che fosse una spia collaborazionista. Insomma, questa storia a Savona è un tabù e al tempo stesso una ferita che continua a sanguinare anno dopo anno, a più di oltre settant'anni di distanza. L'argomento resta scivoloso, ma il consigliere comunale Enrico Pollero, che ha radici nella Resistenza e convinzioni di centrodesra, ha deciso di rompere il silenzio. «Dopo aver letto la storia di Giuseppina Ghersi, ho pensato che bisognava fare qualcosa per ricordare una bambina di 13 anni uccisa senza motivo. Per ricordare lei, non chi ha combattuto per la parte sbagliata, anche se a vent'anni si possono fare scelte diverse senza sapere di sbagliare e non credo che dall'altra parte ci fossero solo criminali e disgraziati. Spero serva a una vera riappacificazione», ha dichiarato Pollero, come riportato da il Secolo XIX.

GLI ANTIFASCISTI: "SCELSE DI SCHIERARSI COL FASCISMO"

La linea del consigliere sulla vicenda della targa per Giuseppina Ghersi è condivisa dal sindaco Niccoli. «La guerra porta sempre dolore ma i bambini non hanno colpe né colore, a differenza degli adulti», il suo commento. Il monumento comunque verrà inaugurato il 30 settembre: si tratta di un marmo con un cippo in ferro e un testo in ricordo di Pinuccia, scritto da Roberto Nicolick, professore in pensione e autore di diversi libri sul tema resistenziale. «Anni sono passati ma non ti abbiamo dimenticato, sfortunata bimba oggetto di ignobile viltà», il testo volutamente non polemico che comparirà sulla targa. L'Associazione partigiani, però, è decisamente contraria: «Giuseppina Ghersi era una fascista. Protesteremo con il Comune di Noli e con la Prefettura. Al di là dell'età, lei fece la scelta di schierarsi con il fascismo. Al di là della singola persona, un'iniziativa del genere ha un valore strumentale, in un momento in cui Forza Nuova vuole rifare la Marcia su Roma», ha attaccato Samuele Rago, presidente provinciale dell'Anpi.

