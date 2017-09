INCIDENTE STRADALE/ Roma, Grande Raccordo Anulare: auto in fiamme e traffico in tilt (oggi 14 settembre 2017)

Incidente stradale

Un doppio incidente stradale e il traffico della Capitale va in tilt nel giro di pochissimo: a Roma la mattinata sul Grande Raccordo Anulare è iniziata malissimo, con ben tre eventi di disagio tra le 7.30 e le 9 con traffico impazzito e colonne di veicoli fermi. Come spiega Roma Today, il primo incidente è avvenuto in carreggiata esterna tra la Roma Fiumicino e Via Colombo, senza per fortuna conseguenze per i passeggeri. Attorno alle 8.45 invece un’auto è andata in fiamme dopo un fuori strada all’altezza di Montespaccato, con code fino alla Cassia Bis sempre su carreggiata esterna del GRA. Da ultimo invece, poco fa, alle 9.15 tra Ospedale Sant’Andrea e Casal Del Marmo, con ancora un incidente lieve nelle conseguenze ma letale per il traffico romano di primo mattino.

A7-A12, AUTO SI RIBALTA IN DIREZIONE GENOVA

Non solo Roma ma anche in Liguria mattinata di disagio per l’incidente stradale avvenuto in direzione Genova all’altezza dell’innesto tra A12 e A7 Milano-Serravalle: non ci sono stati feriti, per fortuna, ma il traffico ne ha risentito quando un’auto praticamente si è ribaltata per motivi ancora tutti da verificare. Il conducente è vivo e senza particolari conseguenze dopo lo schianto, mentre il traffico ne ha risentito subito: lunghe code in direzione Genova tra le 7 e le 9.30, ma negli ultimi minuti le code vanno diradandosi con i vigili del fuoco che sono riusciti a rimuovere l’auto ribaltata dalla carreggiata verso il capoluogo ligure. Come riporta luce Verde, la situazione ora di traffico regolare in entrambe le direzioni, con le conseguenze dell’incidente che sono ormai praticamente tutte smaltite.

