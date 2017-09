Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 14 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 110/2017)

Estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto (web)

I premi del Lotto, Superenalotto e 10eLotto sono pronti a conoscere i loro futuri vincitori! L'estrazione di questa sera permetterà infatti a diversi appassionati di tagliare il traguardo finale e di portare a casa ricchi bottini. L'ultimo concorso di è rivelato particolarmente ricco per i giocatori del 10eLotto, dato che il vincitore salito al primo posto del podio è riuscito a centrare un 9 Oro significativo. Il premio è stato infatti di più di 265 mila euro, destinati ad un vincitore della provincia di Ragusa, di Scicli. Si festeggia anche a Roma e a Bari, grazie a due vincite gemelle del valore di circa 80 mila euro. Entrambi i vincitori hanno realizzato 9 numeri vincenti su 10. Meno generosi invece i premi del Lotto, che ha portato tanta fortuna alla Campania. Un vincitore di Napoli ha infatti centrato un terno secco sulla ruota cittadina, riuscendo a portarsi a casa 13.500 euro. Al secondo posto invece un appassionato del salernitano, di Fisciano, che ha superato la soglia di 9 mila euro grazie alla sua schedina vincente. Infine un giocatore di Como ha indovinato un terno da circa 12 mila euro.

LA SMORFIA NAPOLETANA

Il Lotto è pronto ad offrire i suoi premi a tutti i giocatori che questa sera si metteranno alla prova grazie al nuovo concorso. Non esiste alcuna certezza per la vittoria finale, ma alcuni appassionati sono convinti che giocare più schedine possa aumentare le probabilità di vincita. Una tesi difficile da dimostrare quando il Caso e la Fortuna si incontrano nel gioco della Sisal, ma che vale la pena prendere in considerazione. Che siate fra chi ha già registrato i propri numeri oppure che siate fra i ritardatari, avrete quindi bisogno di scegliere altri numeri vincenti su cui puntare le proprie speranze. La smorfia napoletana ritorna così anche oggi a dare consigli alla nostra Rubrica, che proporrà al suo occhio attento la news scelta per oggi. Sembra che una coppia sia riuscita ad imbucarsi ad un matrimonio nel New Jersey ed abbia lasciato una busta con un unico dollaro in regalo, accompagnato da una lettera di scuse. Gli sposini hanno voluto rintracciare la misteriosa coppia, riuscendo a scoprire chi fosse tramite i social. E' così emerso che i due sconosciuti si trovavano alle nozze durante il loro primo appuntamento, un'azione nata per gioco e che alla fine ha conquistato gli sposi. Scopriamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo il matrimonio, 28, la lettera, 2, la scusa, 12, gli sposi, 61, e il regalo, 3. Come numero Oro scegliamo invece la buca, 8.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Gli appassionati del SuperEnalotto sono già in fila, pronti a riscuotere il Jackpot. Il montepremi ha raggiunto quota 33,1 milioni di euro e finora ha dimostrato di voler proseguire la sua corsa, lasciando a bocca asciutta tutti gli aspiranti vincitori. Questa sera, il nuovo concorso offrirà la possibilità agli appassionati di poter realizzare la sestina vincente, nonostante le assenze siano ormai sempre più numerose. Nell'ultima estrazione invece, le quote hanno subito un ridimensionamento importante, ma solo se viste alla luce dei premi distribuiti in precedenza. Rimangono invece in linea con la media di quest'anno, considerando tra l'altro che il 5+1 ed il 5+ sono stati fra gli assenti dello scorso appuntamento. Cinque i giocatori a conquistare il podio grazie al 5, con un premio che supera i 32 mila euro, mentre tre fortunelli hanno indovinato il 4+ da quasi 21 mila euro. Perde quota il premio del 3+, con un bottino di 1.838 euro destinato a 140 appassionati, mentre 209,38 euro sono stati regalati dal 4 ai suoi 784 vincitori. 27.091 i tagliandi vincenti che hanno registrato la vincita da 18,38 euro del 3, mentre 379.688 biglietti fortunati hanno centrato i 5 euro del 2. Anche la media dei vincitori delle quote standard è inferiore a quella precedente, soprattutto per quanto riguarda lo 0+. Il suo premio di 5 euro è stato conquistato da 19.475 giocatori, poco di più rispetto ai 10.455 vincitori che con l'1+ hanno conquistato 10 euro a testa. 100 euro invece per i 1.952 appassionati che hanno realizzato il 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il concorso del SuperEnalotto sta per mettere in palio il suo favoloso Jackpot, meta ambita da tutti gli appassionati del gioco Sisal. Anche questa sera il montepremi verrà piazzato sul tavolo da gioco, nell'attesa di scoprire se qualcuno riuscirà ad acciuffarlo. Anche se l'esito verrà conosciuto solo in serata, tutti i giocatori sono già pronti per spendere l'eventuale bottino. E questo anche nel caso in cui si vinca una delle quote minori! Il problema potrebbe riguardare in realtà progettare un piano preciso per non cedere all'adrenalina del momento, che potrebbe generare confusione ed incertezza: abbiamo già individuato come spendere la nostra vincita? La nostra Rubrica ritorna al fianco di KickStarter anche oggi per parlarvi di CrossHelmet, una valida iniziativa su cui investire una parte della nostra quota. Si parla di sicurezza su due ruote e di casco di ultima generazione, dotato di un controllo sonoro ed in grado di fornire una visibilità di 360°. L'esperienza su strada verrà quindi rivoluzionata per tutti i motociclisti che adorano la brezza della corsa ma che pretendono il massimo della sicurezza. Questo nuovo tipo di casco permette infatti di sfruttare il meglio della tecnologia grazie ad un dispositivo integrato, che permette di interagire via Bluetooth con diverse funzioni. Sarà possibile infatti capire quale sia l momento migliore per effettuare un sorpasso, ma anche proteggersi da eventuali guidatori spericolati. Il goal da 100 mila dollari è già stato raggiunto, ma sarà possibile effettuare un'offerta ancora per 28 giorni. I numeri vincenti invece vi aspettano fra pochissimo: pronti a conoscerli?

