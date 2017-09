MARIJUANA IN SERRA/ Video, Sicilia: maxi sequestro di droga nell'agrigentino

Coltivazione di marijuana

Per essere una bella coltivazione, lo era. Vasta, ben curata, da far invidia. Undici serre a forma di tunnel, come si usa, ciascuna della lunghezza di 35 metri. Il proprietario però, tale Giuseppe Cannella di 38 anni, non si occupava di coltivare pomodori o insalata come fanno tutti, ma aveva pensato a un business ben più conveniente: coltivare cannabis. Le forze dell'ordine di Agrigento hanno fatto irruzione nella zona di Licata dove si trova la coltivazione e hanno sequestrato una quantità di droga pari a 2600 chilogrammi. Ma non solo: poco lontano a Monte Pizzuto, il bravo contadino aveva una seconda piantagione di droga, dove sono stati trovati 46 chilogrammi e mezzo di cannabis già in fase di essiccazione. La quantità (e la qualità, va detto) di droga sequestrata è una delle maggiori di sempre in Sicilia. Adesso ovviamente si tratta di capire a chi il Cannella vendeva la cannabis, il quale è stato posto in stato di arresto.

