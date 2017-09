NOEMI DURINI/ Ultime notizie, nuovi particolari sull'omicidio della giovane leccese

Omicidio Noemi Durini, nuovi particolari

Continuano ad emergere nuovi particolari riguardo l’omicidio di Noemi Durini, la sedicenne di Lecce uccisa dal fidanzato diciassettenne Lucio Marzo, che ha confessato di aver assassinato la ragazza a causa delle continue liti e di una relazione che da tempo, secondo le segnalazioni e quanto emerso sui social, si stava rivelando come malata. Emblematico il post su Facebook che Noemi ha pubblicato prima di sparire, che a questo punto non può che essere riferito alla relazione che si era fatta tormentata e dolorosa con Lucio: “Non è amore se ti fa male. Non è amore - si legge - se ti controlla. Non è amore se ti fa paura di essere ciò che sei. Non è amore, se ti picchia. Non è amore se ti umili. Non è amore se mente costantemente, non è amore se ti diminuisce, se ti confronta, se ti fa sentire piccola. Il nome è abuso. E tu meriti l’amore. Molto amore. C’è vita fuori da una relazione abusiva. Fidati!”. Questo il testo del post, un appello contro la violenza sulle donne e le relazioni “tossiche”.

GLI ULTIMI MESSAGGI SU FACEBOOK

Segnali che, come spesso accade quando è una donna a subire violenza, andavano interpretati in maniera ben diversa da chi ha seguito la vicenda dei due ragazzi. A partire dal padre di Lucio, Ciro Marzo, che avrebbe commentato con l’inquietante “un cancro” l’annuncio di Noemi del suo fidanzamento ufficiale con Lucio, sempre con un post su Facebook. Secondo gli inquirenti, il ruolo del padre di Lucio potrebbe essere stato decisivo nell’omicidio, tanto che l’uomo risulta formalmente indagato per occultamento di cadavere e concorso in omicidio, visto che gli investigatori sospettano un suo ruolo attivo al momento in cui a Lucio è servita una mano per far sparire il cadavere della povera Noemi. D’altronde i contrasti tra le due famiglie erano molto forti, anche perché la madre di Noemi aveva già segnalato alla polizia, con denuncia poi girata direttamente alla magistratura minorile, i comportamenti aggressivi e violenti di Lucio nei confronti di Noemi.

L'INTERVISTA A CIRO MARZO A CHI L'HA VISTO

Nella puntata di mercoledì 13 settembre 2017 di Chi l’ha Visto, è andata in onda una lunga intervista a Ciro Marzo, padre di Lucio che ha appreso proprio durante il colloquio della confessione del figlio riguardo l’omicidio di Noemi. Ciro Marzo ha avuto parole molto pesanti riguardo la relazione tra i due ragazzi, definendo il rapporto “malato” e spiegando come il figlio Lucio sia stato sottoposto a “tre trattamenti sanitari obbligatori” per lo stress dovuto alla relazione. Spesso la famiglia di Noemi ha avuto modo di lamentarsi dei comportamenti violenti di Lucio nei confronti della ragazza, ma Ciro Marzo alle telecamere di “Chi l’ha visto” ha parlato anche di un’aggressione subita dal figlio da parte del padre di Noemi. Uno scenario dunque drammatico, ma probabilmente i genitori della coppia non avrebbero mai immaginato di arrivare a un punto del genere. Il dramma potrebbe acuirsi nel caso in cui fosse confermato che il padre di Lucio abbia avuto un ruolo decisivo nell’occultamento del cadavere di Noemi.

