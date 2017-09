NOEMI, I GENITORI DEL 17ENNE A CHI L'HA VISTO/ Video, scoprono la confessione del figlio: "Siamo morti"

I genitori del 17enne arrestato a Chi l'ha visto

E' un documento drammatico, quello trasmesso ieri sera nel corso della prima puntata stagionale di Chi l'ha visto, che ha aperto i battenti affrontando il caso di Noemi Durini, la 16enne di Specchia uccisa dal fidanzatino. Mentre il 17enne confessava il delitto della giovane, l'ignara giornalista Paola Grauso si trovava in casa dei genitori per realizzare un'intervista sulla tragica vicenda. Dopo circa 40 minuti e dopo aver ascoltato la versione dei coniugi contro la giovane Noemi, l'intervistatrice è stata raggiunta dalla notizia della confessione choc del ragazzo, tanto da non poterla tenere nascosta ai genitori, comunicandola, così, a telecamere accese. La reazione è stata emblematica: apparentemente incredula la madre, sotto choc il padre nell'apprendere che il responsabile di un omicidio terribile che ha sconvolto l'intero Salento, fosse proprio il figlio minorenne, del quale non sapevano neppure dove fosse in quel momento.

LE ACCUSE ALLA VITTIMA

Le telecamere di Chi l'ha visto hanno così registrato un documento importantissimo, ora al vaglio anche degli inquirenti e che racchiude la primissima reazione dei genitori del 17enne di fronte alla scoperta della sua confessione. Il tutto, prontamente ripreso dalle telecamere del programma di RaiTre. Mentre Paola Grauso poneva le sue domande ai due coniugi, non sapeva che il padre fosse già stato indagato per sequestro di persona e occultamento di cadavere. Ancor prima di fare ingresso nell'abitazione, è la madre del 17enne arrestato ad esordire: "Un anno di inferno abbiamo passato". Da quel momento in poi saranno solo parole durissime quelle riservate alla giovane Noemi Durini, allora ancora data per scomparsa. E' il padre, in particolare, ad aver preso la parola descrivendo una Noemi del tutto differente rispetto all'immagine trapelata dal racconto dei parenti e da quelle frasi pubblicate su Facebook e che suonavano come delle inascoltate richieste di aiuto. L'uomo ha rivelato che da quando il figlio iniziò a frequentare la 16enne di Specchia, poi divenuta la sua prima ragazza, ebbe tre TSO. "Era lei che comandava nel gruppo", ha aggiunto l’uomo, rivelando come fosse sempre Noemi e non il contrario, a picchiare il 17enne in diverse occasioni. La giovane vittima è stata descritta come una ragazza cresciuta "allo stato brado", prima di svelare quanto poi avrebbe ammesso oggi, in sede di interrogatorio, l'assassino reo confesso. "Addirittura incitava mio figlio affinché scannasse tutti e due". Una 16enne, dunque, della quale in quel momento non si sapeva ancora dove fosse, stava per essere scambiata per una spietata mandante.

LA REAZIONE ALLA CONFESSIONE DEL FIGLIO

A quel punto è stata la giornalista a chiedere dove fosse il quel momento il figlio. La madre ha così espresso la sua preoccupazione ed alla domanda della Grauso, "Potrebbe essere in caserma?", la replica del padre non è tardata ad arrivare: "No, non è in caserma perché è un minore e dovrebbero chiederlo a me". Contrariamente alle sue parole, però, il giovane si trovava proprio sotto interrogatorio e confessava il delitto di Noemi. Dopo averne ricevuto la conferma sul suo cellulare, la giornalista ha così informato la coppia: "La ragazza è stata ritrovata". Il padre del ragazzo non ha fatto in tempo a finire di esultare che è stato travolto dalla dura verità: "E' morta e L. ha confessato", ha aggiunto senza mezzi termini la giornalista. Da quel momento in poi la reazione dei genitori del ragazzo è incredibile. Sotto choc lui, mentre in lacrime accusa la famiglia della vittima: "Hanno creato un mostro e il mostro se l’è mangiato! Maledetti". Poi l'urlo straziante della madre: "Siamo morti! Contenti?". A lasciare la giornalista, la conduttrice di Chi l'ha visto e gli spettatori tutti, completamente interdetti, è stata l'assenza di delicatezza nei confronti di Noemi, anche dopo aver appreso della sua morte.

