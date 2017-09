TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, sanzioni Onu: Trump, “nulla rispetto a quanto avverrà”

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump (LaPresse)

Donald Trump e l’Onu, un rapporto mai sbocciato: per evitare la terza guerra mondiale, le sanzioni Onu hanno ottenuto quanto richiedevano Russia e Cina, ovvero di non forzare la mano contro Pyongyang per provare ad aprire un difficile se non quasi impossibile tavolo di trattative con il regime di Kim Jong-un. Ecco che, poco dopo il Consiglio di Sicurezza Onu che ha approvato (anche con il voto degli Usa) la risoluzione anti-Pyongayng, il presidente americano si scaglia contro la decisione dell’Onu, “snobbandola” e considerandola una mossa poco utile al fine dello scontro che probabilmente arriverà. «No a big deal», sono le parole di commento del presidente Trump a fronte di una mancanza di fiducia quasi totale nel Palazzo di Vetro. «Le sanzioni Onu alla Corea del Nord? “Not a big deal”, niente di che. Un altro passettino piccolo piccolo in avanti, nulla più», aggiunge poco dopo. Secondo il contrastatissimo presidente tycoon, sia in patria che all’estero, le sanzioni adottate dalla Comunità Internazionale contro la Nord Corea «impallidiranno di fronte a ciò che alla fine dovrà succedere». Tradotto, la terza guerra mondiale alla fine ci sarà e Pyongyang non verrà intimorita da alcune sanzioni commerciali per di più “soft”. Il dialogo con Putin e Xi Jinping, a questo punto di viene paradossalmente molto più importante di quello con il regime nordcoreano: sarà su quelle tre teste, con il sostegno dell’Ue (se ne avrà il coraggio politico) che graveranno le decisioni delicatissime per i prossimi mesi di un eventuale pre-conflitto nucleare.

RUSSIA BOCCIA PROPOSTA DELLA MERKEL

La Germania, dopo la risoluzione Onu contro la Corea del Nord, ha proposto un passo importante, ovvero impostare una serie di fitti colloqui mirati con Pyongyang come avvenuto per anni con l’Iran fino all’accordo finale sul nucleare tutt’ora in vigore. La Russia però non ci sta, o almeno, non ritiene possibile il parallelo tra Teheran e Pyongyang: il vice ministro degli Esteri Sergey Ryabkov ha fatto sapere a SputnikNews che la proposta di Angela Merkel di replicare l’esperienza dei colloqui iraniani è interessante, ma non praticabile. «Certamente guardiamo a queste proposte con interesse. Va però preso atto che sono due situazioni diverse: la Corea del Nord a differenza dell'Iran è un paese che possiede già le tecnologie nucleari che consentono a Pyongyang di testare i suoi dispositivi», ha affermato il diplomatico di Mosca.

© Riproduzione Riservata.