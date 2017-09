14ENNE SCOMPARSA/ Crevacuore, sul suo diario un itinerario per Genova: fuga con il fidanzatino?

Andrea Sophia Lugani, 14enne scomparsa da Crevacuore

Un'altra ragazzina scomparsa, questa volta si spera che l'epilogo sia diverso. L'allarme è scattato a Crevacuore, nel Biellese, dove sono ore di apprensione e ricerca per Andrea Sophia Lugani. I genitori hanno denunciato la scomparsa della figlia 14enne ai carabinieri, che si sono messi subito a caccia della ragazzina. La studentessa al primo anno delle superiori si sarebbe allontanata con il suo cagnolino, un meticcio a pelo corto marrone. A insospettire il fatto che si sia portata con sé una coperta e un copripiumone. Stando a quanto riportato dall'Ansa, con lei potrebbe esserci il fidanzato di 17 anni. I carabinieri hanno diffuso le generalità e la foto della ragazzina, alta 1 metro e 58 centimetri, capelli neri, occhi scuri. All'orecchio sinistro porta un dilatatore. Al momento della scomparsa indossava una maglia a maniche corte nera con una scritta bianca sulla parte davanti, leggings di colore nero, un giubbotto in eco-pelle nero.

GLI INDIZI SULLA FUGA NEL DIARIO

Gli inquirenti stanno conducendo le ricerche di Andrea Sophia Lugani tenendo anche conto di un itinerario che hanno trovato all'interno del suo diario: il percorso, in autobus e treno, terminava a Genova, passando per Borgosesia, Novara e Alessandria. L'ipotesi è che la ragazza che frequenta l'istituto alberghiero di Varallo si sia allontanata con il fidanzato, originario della città nella quale la minore studia. La ragazza manca da casa da lunedì: si sarebbe allontanata intorno alle 15. In questo caso, dunque, l'ipotesi più accreditata è quella di un allontanamento volontario. Chiunque avesse sue notizie, è pregato di contattare i carabinieri partendo dal 112.

