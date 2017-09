AUTOSTRADE/ Bollettino traffico e viabilità: brutto incidente in A13 (ultime notizie, oggi 15 settembre 2017)

Traffico autostrade, casello - La Presse

C'è stato un brutto scontro tra un tir e un conducente sull'autostrade A13 durante il pomeriggio della giornata di ieri. Secondo quanto riportato da La Nuova Ferrara pare che un tir si sia scontrato contro un furgone in maniera molto violenta. Al momento il conduttore del secondo è ricoverato a Bologna all'Ospedale Maggiore in condizione grave. Il tutto è avvenuto all'altezza di Torre dell'Uccellino tra i caselli di Altedo e Ferrara sud. Pare che il furgone sia stato a schiantarsi contro il tir andando a velocità un po' troppo sostenuta. E' così che la polizia stradale stia osservando con attenzione la situazione che coinvolge un mezzo targato Serbia. Per soccorrere i feriti è stato importante il tempestivo intervento dell'eliambulanza. Nel pomeriggio il tratto autostradale è stato chiuso al traffico anche se non ci dovrebbero essere problemi nella giornata di oggi venerdì 15 settembre 2017.

CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri che sono stati aperti nella notte che ha portato a oggi venerdì 15 settembre 2017. Questo perché diversi sono stati i lavori in corso che hanno obbligato a chiudere alcuni tratti che saranno comunque tutti ripristinati entro le sei di questa mattina. Sarà importante per chi dovrebbe muoversi attorno a questi tratti di fare molta attenzione per evitare di ritrovarsi imbottigliati nel traffico. Lo strumento più utile è il portale istituzionale Autostrade.it che ci fornisce diversi dettagli con aggiornamenti in tempo reale e anche utili consigli. Si parte dalla Variante di Valico dove al chilometro 0 direzione Bologna troveremo chiuso il tratto tra Aglio chilometro 255 e Bivio A1-Variante. Sul Raccordo A1-Variante Valico invece al chilometro 254.672 direzione Bologna troveremo chiuso il tratto tra Barberino di Mugello e Aglio chilometro 255. Per chiudere sull'A26 Genova Voltri-SS 33 Semp.- Gravellona Toce troveremo chiuso il tratto tra Baveno e Carpugnino al chilometro 18.4 direzione Genova Voltri e il tratto tra Arona e Meina al chilometro 170.6 direzione Gravellona.

