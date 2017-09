Attacco con coltello a Birmingham/ Assalitore arrestato alla stazione: nuovo attentato dopo Londra?

Attacco con coltello a Birmingham (LaPresse)

La Gran Bretagna oggi andrà a dormire dopo una giornata terribile sul fronte del terrorismo, l’ennesima: un uomo è stato arrestato a Birmingham dopo che armato di coltello ha tentato di attaccare la stazione ferroviaria in centro città. Dopo che la polizia lo aveva intimato a gettare l’arma, l’uomo non ha voluto consegnarsi ed è andato incontro agli agenti che a quel punto hanno utilizzato il taser elettrico per neutralizzarlo, costringendolo a terra privo di sensi per qualche minuto. «Un uomo con un coltello è stato arrestato alla stazione di Birmingham, ma non è ancora chiaro se il fermo sia correlato o meno all'attentato di Londra», rilancia con questa breaking news l’Ansa pochi istanti fa. A diffondere la notizia inizialmente sono stati alcuni utenti sui social network ma al momento non è ancora chiarito se l’episodio sia da ascrivere al terrorismo internazionale oppure ad un fatto di cronaca “locale”. Dopo la bomba esplosa in metropolitana questa mattina a Londra nella stazione di Parsons Green, ovviamente il livello di sicurezza antiterrorismo è stato innalzato e ogni possibile episodio che potrebbe “legare” all’attentato terroristico londinese viene segnalato ed esaltato dai media Uk.

GRAN BRETAGNA, GIORNATA NERA

La polizia ha da poco confermato sul suo sito internet che l’incidente avvenuto a Birmingham nella stazione non è da ascrivere al terrorismo internazionale, ma piuttosto ad un fatto di cronaca nera legato ad un malavitoso giro di droga. Così i poliziotti intervenuti con il taser qualche ora fa hanno neutralizzato e arrestato un possibile sospetto indagato per droga e non un terrorista intento ad attaccare la stazione ferroviaria. I media inglesi hanno subito rilanciato il fatto perché si pensava fosse una conseguenza della bomba in metropolitana a Londra: infatti da ore è ricercato il possibile terrorista della metro e in un primo momento si pensava fosse proprio quell’uomo con coltello che non voleva lasciare a terra l’arma davanti all’ordine urlato dei poliziotti. Resta una giornata comunque nerissima per l’intero Regno Unito dopo che per l’ennesima volta il terrorismo ha fatto “buca” dei servizi di sorveglianza e ha attaccato, per fortuna senza uccidere, normali cittadini innocenti.

BREAKING: 'Knifeman' tasered in Birmingham city centre after cops shout 'drop the weapon' - Daily Star https://t.co/CNNuUhZc4E pic.twitter.com/4PT4FCHE0k — newsa.com UK (@newsacomUK) 15 settembre 2017

