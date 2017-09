Bomba in metro a Londra/ Video ultime notizie, esplosione Parsons Green: “una palla di fuoco sul treno”

Bomba in metro a Londra, le prime foto (Twitter)

Non è ancora chiaro se si tratti di un atto terroristico, ma di sicuro l’esplosione della bomba a Londra nella fermata di Parsons Green non ha avuto effetti lievi: feriti con tante bruciature ed escoriazioni, panico nella fuga dal vagone della metro District Line (ora ovviamente chiusa) e alcuni media che parlano addirittura di un uomo con coltello in fuga (ma di questi tipi di notizie dobbiamo sempre andare con piedi di piombo date le tante “fughe” di notizie del genere che in altri attentati sono state diffuse e poi confermate essere bufale). Quello che c’è di sicuro è quanto affermato dalla Bbc poco fa: «Counter terrorism sources say their working assumption is that the Parsons Green incident is "terrorism”», ovvero le forze di sicurezza inglesi stanno indagando e trattando l’incidente di Parsons Green come fosse terrorismo. Un attentato “fai da te” certamente, con nessuna vittima al momento, ma con l’intenzione di offendere e creare quel panico che ancora una volta a Londra viene minacciato. Al momento, ma mancano conferme ufficiali, la polizia starebbe disattivando un secondo ordigno piazzato sempre sulla metro ora ferma a Parsons Green. Intanto altri testimoni raccontano che in poco tempo, appena dopo l’esplosione, il vagone è stato preso da “una immensa palla di fuoco”, con medici super-specializzati di London Ambulance Hart che sono stati convocati per curare le ferite gravi dei passeggeri.

Passengers being escorted off train and along track after explosion on a carriage at Parsons Green in Londonhttps://t.co/K4rfFA6epP pic.twitter.com/AGNiYtDEWb — BBC News (UK) (@BBCNews) 15 settembre 2017

ESPLOSIONE BOMBA IN METRO. ECCO COSA È SUCCESSO

Breaking news in breve tempo divenuta mondiale: nella metropolitana di Londra è da poco esplosa una bomba artigianale, sembra contenuta in un secchio o un sacchetto della spesa, che ha provocato diversi feriti molti con bruciature al volto. Il Sun e la Bbc rilanciano subito l’evento considerato ancora “incidente” nella metro di Parson Green, nella zona sud della capitale inglese. L’attacco pare essere molto strano visto che sarebbe provenuto appunto da un secchio, come riportato nella foto qui sopra subito diffusa su Twitter da un passeggero che ha assistito all’esplosione: la polizia ha confermato l’evento ma finora non sono emerse motivazioni o particolari in più riguardo l’esplosione della meteo. Di certo, panico scattato subito dopo pochi mesi dagli attentati di Londra e Manchester, e stazione subito chiusa: «Ci sarebbe stata un'esplosione nella metropolitana di Londra e ci sarebbero diversi feriti», rilancia in questi istanti la Polizia di Londra in un avviso ai media inglesi.

Work colleague was on district line train at Parsons Green when bag exploded #london pic.twitter.com/1yXOsFVAJ1 — Andy Webb (@andyjohnw) 15 settembre 2017

“CI SONO DIVERSI FERITI”

Secondo i primi testimoni che sui social stanno raccontato l’evento, ci sarebbero diverse persone ferite con bruciature sul viso ed escoriazione: altri feriti sarebbero invece frutto del panico generato dall’esplosione prima e dall’incendio seguente subito dopo nel vagone dove era situato il “pacco-bomba”. Secondo il Sun, sarebbe esploso un "contenitore bianco", ma non su questo non ci sono conferme ufficiali. Il servizio della metropolitana è stato sospeso tra Earls Court e Wimbledon. In attesa di novità dalla polizia e dalle forze antiterrorismo - Scotland Yard sta investigando sulle origini dell’esplosione - sui media circolano sempre più foto del contenitore e del sacchetto incendiati dopo la strana esplosione. Di vittime o di rivendicazioni jihadiste per non si hanno per fortuna notizia ma nei prossimi aggiornamenti potremo dare molti più elementi sulle scene di terrore avvenute ancora una volta in una metropolitana europea, questa volta a Londra.

.@HaberLondra on #Periscope: What's going on in person green London? https://t.co/GM3F43EsR3 — terry (@terryoakes2) 15 settembre 2017

