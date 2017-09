Estrazione/ Eurojackpot, oggi n. 37/2017: i numeri vincenti! (15 settembre)

Eurojackpot, l'estrazione di oggi

Giro di boa per settembre e per Eurojackpot, che torna, come ogni venerdì, con una nuova estrazione. I numeri vincenti usciranno tra non molto e la curiosità è tanta, anche perché il Jackpot è salito a 30 milioni di euro. Il montepremi, è bene precisarlo, è sempre milionario: quando viene vinto riparte sempre da 10 milioni di euro, poi cresce rapidamente ad ogni concorso. E l'importo per l'estrazione di stasera lo dimostra. Un bottino decisamente interessante, sul quale si possono mettere le mani indovinando la combinazione fortunata di cinque numeri e 2 Euronumeri. Una schedina di due euro può valere dunque una nuova vita, ma la sfida non è nazionale, bensì con il resto d'Europa. E allora l'impegno deve essere maggiore, perché bisogna rilanciare il nostro Paese, visto che ad avere la meglio sono soprattutto gli amici del Nord Europa. Sono comunque molteplici le categoria di vincita: ben dodici, dal 5+2 al 2+1. Le strade per ottenere una bella vincita sono diverse, quella per trionfare invece è una sola. E stasera scopriremo se qualcuno l'avrà trovata.

ESTRAZIONE SIVINCETUTTO DI OGGI: I NUMERI VINCENTI

Quasi un mese fa l'ultima straordinaria vincita di Eurojackpot: realizzata in Norvegia, ha fruttato oltre 47 milioni di euro. Oggi la vincita sarebbe più bassa, ma non meno clamorosa. La vincita più alta realizzata in Italia nell'ultima estrazione è stata di 6.873,30 euro: si può fare sicuramente meglio in vista dell'appuntamento di stasera. A proposito, quali sono i numeri estratti nell'ultimo concorso Eurojackpot? Presto conosceremo la nuova combinazione vincente, le categorie di vincita e le quote del concorso. Nel frattempo possiamo ricordarvi come è andata l'ultima estrazione. Ecco allora quanto accaduto la scorsa settimana. I numeri vincenti di Eurojackpot dell'ultima estrazione sono stati: 11-38-40-42-48, Euronumeri 4-5. La sfida continua oggi, venerdì 15 settembre. L'Italia sarà il prossimo Paese a salire in cima al podio? Ce lo auguriamo, e allora buona fortuna in vista dell'estrazione di stasera!

LA COMBINAZIONE FORTUNATA

-

Euronumeri: -

(I numeri vincenti del concorso del Sivincetutto SuperEnalotto sono pubblicati sul sito ufficiale dei monopoli di Stato http://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/ si declina ogni responsabilità riguardo eventuali errori di trasmissione dei numeri vincenti, e si invita a controllare direttamente sul sito dei monopoli e/o in ricevitoria)

© Riproduzione Riservata.