INSTAGRAM RIMUOVE FOTO DI UN BAMBINO DISABILE/ La denuncia della madre: "Non è un mostro". E arrivano le scuse

Charlie Beswick e suo figlio Harry (Foto: da SWNS.com)

Instagram banna la foto di suo figlio, la mamma va all'attacco accusando il noto social di aver considerato suo figlio come un mostro. La foto che aveva condiviso è stata infatti rimossa perché il contenuto è stato ritenuto offensivo per persone sensibili. Questa decisione ha scatenato la furia di Charlie Beswick. La mamma inglese ha raccontato che la foto di suo figlio disabile è stata segnalata da un utente e successivamente rimossa. Il ragazzo di 12 anni è nato con la sindrome di Goldenhar, una malattia per la quale non ha un occhio, una narice e ha anche un problema alla mascella. Quando si è accorta che la foto del figlio è stata rimossa, la donna di Stoke-on-Trent ha deciso di denunciare la vicenda sui suoi profili social, aggiungendo che chi ha segnalato l'immagine del suo bambino dovrebbe solo vergognarsi. La vicenda è stata ricostruita dal Sun, secondo cui la denuncia della mamma è diventata subito virale.

QUANDO LA CENSURA DIVENTA DISCRIMINATORIA...

Pur avendo dei piccoli ritardi, il figlio di Charlie Beswick conduce una vita normale: Harry va a scuola, cerca di interagire come può. Per questo sorprende che Instagram si sia reso, consapevolmente o meno, complice di atti di bullismo o discriminazione. Questo caso dimostra inoltre che la censura può diventare discriminatoria. L'unico obiettivo della mamma inglese era di condividere una foto del figlio sull'account @ouralteretedlif, un profilo Instagram nato per raccontare la vita di chi nasce con la sindrome di Goldenhar. Il profilo è pieno di sorrisi, post ironici e racconti di vita quotidiana, utili per condividere le proprie difficoltà e ricevere supporto, ma ancor di più per sconfiggere i tabù sulle deformità facciali. L'immagine di Harry senza la protesi del suo occhio sinistro però è stata banana. Il team di Instagram allora ha provveduto, ripristinando la visibilità della foto e scusandosi con la mamma di Harry.

