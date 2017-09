LUPUS/ Selena Gomez: cos’è la malattia che ha portato al trapianto di rene, 60 mila casi in Italia

Trapianto di rene per Selena Gomez a causa del lupus

Un trapianto di rene a causa del lupus, una malattia autoimmune che può intaccare diversi organi e apparati dell'organismo si è reso necessario per la cantante Selena Gomez che nella giornata di ieri, con un punto post su Instagram, ha giustificato così, ai suoi fan, il suo allontanamento dalla scene durante l'estate. Con una serie di foto, la giovane cantante 25enne texana ha descritto quali sono state le tappe del suo cammino verso la guarigione e che hanno visto l'amica ed attrice Francia Raisa al suo fianco in quanto sua donatrice. E' stata la stessa Selena a specificare nel suo post come abbia scoperto di aver bisogno di un trapianto di rene a causa del lupus, rivelando di essere in fase di guarigione: "Andava fatto per la mia salute". La malattia di cui è affetta, infatti, può colpire diverse parti dell'organismo, reni compresi, così come articolazioni, pelle, cuore, polmoni, vasi sanguigni ed addirittura il cervello. Alla fine del suo post in cui ringraziava l'amica per il dono e sacrificio più grande che potesse fare per lei, Selena Gomez ha postato un link che potrebbe aiutare in tanti a capire cos'è il lupus, una malattia per certi aspetti ancora poco conosciuta.

UNA MALATTIA AL FEMMINILE

Se da una parte il lupus resta ancora una sorta di tabù, dall'altra i numeri delle persone affette da questa malattia autoimmune sono impressionanti: secondo la Lupus Foundation of America, citata dall'agenzia di stampa Ansa, al mondo sono 5 milioni le persone affette da una forma di lupus, di cui il 90% sono donne. Nel nostro Paese le persone affette sono oltre 60 mila. La forma più diffusa di questa malattia autoimmune e cronica è il lupus eritematoso sistemico. Chi ne viene colpito subisce delle gravi conseguenze sul piano del sistema immunitario il quale non riesce più a distinguere gli agenti esterni dalle cellule e dai tessuti interni reagendo ed aggredendo lo stesso organismo. Numerosi i disturbi provocati da questa malattia in diverse parti del corpo ed in particolare alla pelle. I reni sono stati quelli maggiormente colpiti nel caso di Selena Gomez, tanto da dover ricorrere al trapianto. Ma a tal proposito, è intervenuto il Johns Hopkins Lupus Center, spiegando come il 50% delle persone affette evidenzia proprio un coinvolgimento dei reni. Ad essere maggiormente danneggiati sono i glomeruli, parte del rene dove avviene la filtrazione del sangue. Il paziente accusa una glomerulonefrite che, quando si cronicizza porta ad insufficienza renale richiedendo necessariamente la dialisi o il trapianto, come avvenuto alla cantante americana.

© Riproduzione Riservata.