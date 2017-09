METEO/ Torna il maltempo al nord, forti temporali: è allerta! (oggi, 15 settembre 2017)

Meteo, La Presse

Sarà un weekend dalle previsioni meteo piuttosto varie. Il nostro paese infatti sarà diviso in due con maltempo al centro-nord e sole e caldo al sud. Nel meridione infatti tra sabato e domenica sarà ancora possibile fare il bagno e andare al mare con grande tranquillità. A settentrione, e anche al centro, invece alcuni si renderanno conto dell'arrivo impassibile dell'autunno che entrerà ufficialmente nel calendario tra una settimana. Al momento però non saranno poche le situazioni di disagio con anche la preoccupazione che qualcosa possa diventare più pericolosa del previsto. Al momento però non dovrebbero esserci situazioni di grande allerta, anche se bisognerà fare massima attenzione soprattutto in zone in cui i forti temporali possono causare dei disagi come accaduto già in queste ultime settimane in Liguria e zone limitrofe. L'unica porzione di nord dove invece ci sarà la possibilità di vivere qualche ora di sole sarà la Valle d'Aosta dove comunque vedremo cadere anche la pioggia in questi giorni.

FORTI TEMPORALI AL NORD

Le previsioni meteo ci parlano di una giornata piuttosto particolare quella di oggi, venerdì 15 settembre 2017, dove troveremo sia la possibilità di vivere il sole che i disagi legati ai temporali. Si parte con una mattinata piuttosto incerta con temporali solo sul Friuli Venezia Giulia. Situazione che invece dovrebbe precipitare nel pomeriggio quando le forti precipitazioni andranno a colpire oltre al Friuli anche Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Marche e Toscana. Nonostante questo il cielo dovrebbe rimanere comunque tranquillo per quanto riguarda tutto il centro-sud e con leggere pioggerelline su Liguria, Piemonte e Lombardia. I venti così come le correnti si muoveranno da sud verso nord anche se non dovrebbero causare grossi problemi con al meridione la possibilità di farsi ancora il bagno. Sarà molto mosso invece il mare per quanto riguarda la costiera ligure dove è prevista anche un leggero segnale di allerta anche se non dovrebbero ripetersi i problemi della scorsa settimana.

