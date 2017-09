METRO M1-M2 CHIUSA/ Milano, linea rossa e verde interrotte per controllo antiterrorismo (ultime notizie)

Metro chiusa a Milano per verifica antiterrorismo (foto LaPresse)

Metro M1 e M2 chiusa a Milano: linea rossa e verde interrotte per un controllo antiterrorismo: la stazione di Loreto della metropolitana, dove passano le linee M1/M2, è stata precauzionalmente chiusa dopo dei controlli dovuti ad un'allarme bomba, presumibilmente per un pacco lasciato incustodito. Si sta procedendo a tutte le verifiche del caso in un momento in cui l'allerta antiterrorismo in tutte le grandi città europee al massimo, dopo l'attentato di questa mattina a Londra che fortunatamente non ha provocato morti, ma ha comunque causato molti feriti.

METRO M1 INTERROTTA TRA PALESTRO E PASTEUR, M2 CHIUSA TRA LAMBRATE E CAIAZZO

Per la precisione, la circolazione dei treni della linea M1 è sospesa tra le stazioni Palestro e di Pasteur, mentre la circolazione dei treni della linea M2 è sospesa tra le stazioni di Lambrate e Caiazzo per verifiche in corso su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza nella stazione di Loreto, come si legge nella nota rilasciata da ATM. E' stato già approntato, come consuetudine in questi casi, un servizio sostitutivo di navette bus, che copriranno la tratta in cui la metro è stata sospesa. Per chi avrà la necessità, gli assistenti alla clientela, riconoscibili dal consueto gilet blu, nelle stazioni fuori servizio, indicheranno, come sempre avviene nei casi di interruzione di servizio, ai passeggeri le modalità alternative di viaggio

