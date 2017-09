NOEMI DURINI/ Ultime notizie: Csm, "verificheremo eventuali omissioni"

Noemi Durini, le ultime notizie

Ci sono altre responsabilità nell'omicidio di Noemi Durini, oltre a quelle del fidanzato Lucio Marzo? Per rispondere a questa domanda il ministro della Giustizia, Andrea Orlando, ha avviato accertamenti preliminari sulla procura per i minorenni di Lecce, visto che sul loro tavolo c'erano le denunce dalla famiglia della ragazza di 16anni uccisa dal fidanzato minorenne in Salento. L'inchiesta servirà a fare luce su un altro aspetto della vicenda. Bisognerà dunque chiarire se ci sono stati problemi o omissioni. Intanto il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura, Giovanni Legnini, ha dichiarato di non poter rispondere all'ipotesi che la morte della ragazza potesse essere evitata. La prima commissione consiliare del Csm comunque si occuperà del caso: «Ha espressamente chiesto al comitato di presidenza di aprire un'attività di accertamento su questa vicenda», ha dichiarato Legnini, il quale ha poi spiegato che si riunirà il 19 settembre per esaminare la richiesta e fare chiarezza. «Eviterei adesso di anticipare o affrettare il giudizio di qualsivoglia genere. Ciò che è certo è che ce ne occuperemo», ha poi precisato il vicepresidente del Csm, come riportato da SkyTg24.

IL FIDANZATO OMICIDA CHIUSO IN UNA STRUTTURA PROTETTA

Il fidanzato di Noemi Durini continua a disperarsi per quello che ha fatto alla 16enne, ma è confuso: alterna momenti di depressione ad altri di agitazione. Attualmente è chiuso in una struttura protetta, tenuto costantemente sotto controllo per il timore che possa compiere gesti estremi. Stando a quanto riportato da Leggo, il minorenne che ha confessato l'omicidio della fidanzata piange ed è agitato. La direttrice della struttura avrebbe espresso la sua preoccupazione e disposto che all'interno della struttura non trapeli alcuni particolare sul clamore mediatico che l'omicidio ha prodotto. Intanto Lucio Marzo è in attesa dell'interrogatorio di convalida del fermo da parte del giudice. Intanto anche il segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ha commentato la vicenda con un post pubblicato ieri su Facebook nel quale condivide il video del momento in cui il 17enne lascia la caserma. «L'assassino di Noemi saluta e ride??? Spero che in carcere gli facciano passare la voglia», scrive Salvini. «I diciassettenni di oggi sono diversi da quelli del passato, sono molto più violenti: dobbiamo togliere le attenuanti generiche ai minori che compiono crimini del genere. Queste belve devono essere giudicate come gli adulti», aveva spiegato poco prima durante un'intervista radiofonica.

