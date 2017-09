TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Moon (pres. SudCorea): “non servono armi nucleari Usa”

Terza Guerra Mondiale, Pres. Corea del Sud Moon Jae-in (LaPresse)

La giornata di ieri è iniziata con un attacco, dialettico e propagandistico, in stile terza guerra mondiale: «Usa e Giappone, presto sarete affondati e verrete sepolti dalle vostre ceneri», giusto così per “saggiare” la reazione della comunità internazionale due giorni dopo le sanzioni ricevute da Pyongyang (e quindi probabilmente in forte necessità di replicare strategicamente per “fini interni”, ndr). Gli armamenti sono sempre sul filo di intervenire con la diplomazia internazionale che finora ha fallito su ogni fronte: Coreee, Giappone, Usa, Russia, Cina e la stessa Onu monitorano la situazione sul Pacifico col timore di una escalation tra qualche mese. In tutto questo, una voce sembra arrivare “fuori dal coro”, ed è quella sempre insistente - non è infatti la prima volta che invita al dialogo sincero con il regime nordcoreano - di Moon Jae-in, presidente cattolico della Sud Corea. Intervenendo in una intervista ala Cnn, il leader di Seul allontana l’idea di ricevere armi nucleari dagli alleati Stati Uniti per difendersi ed eventualmente offendere il vicino “cugino” di Pyongyang. «Io non concordo che la Corea del Sud abbia bisogno di sviluppare proprie arsenali nucleari o ricollocare le armi nucleari tattiche di fronte alla minaccia nucleare nordcoreana, porterebbe a una corsa alle armi nucleari nell’Asia nordorientale». Seul ha certo bisogno di sviluppare le proprie capacità militari, come ha ricordato ancora Moon Jae-in, ma non bisogna insistere sul nucleare perché - va bene la propaganda - ma qui si parla di guerra vera e propria e il presidente della Corea del Sud non intende, a ragione, portare il livello dello scontro ad un punto di non ritorno.

GIAPPONE: “MINACCE DI KIM AUMENTANO TENSIONE SUL NUCLEARE”

Dopo le gravissime minacce propagandistiche lanciate da Kim Jong-un contro praticamente tutti i nemici dello scacchiere della “terza guerra mondiale” - Cina, Giappone. Usa, Onu etc etc - arriva la prima risposta “a tono” alla Corea del Nord e proviene diretta da Tokyo, ovvero quell’isola che dovrebbe essere ridotta in cenere e affondata, come ha intimato il dittatore di Pyongyang. «Frasi estremamente provocatorie e oltraggiose e assolutamente inaccettabili. Le minacce dell'agenzia di Pyongyang aumentano la tensione regionale sul nucleare e sui prossimi scenari politico-militari», afferma il portavoce del governo giapponese Yoshihide Suga all’agenzia di regime KCNA. Si attende ora il carico da “novanta” della comunità internazionale per vedere se cade nella provocazione o riesce a concludere un’idea unitaria su come affrontare per davvero l’emergenza nordcoreana.

