UN MORTO DOPO PRANZO DI NOZZE/ Asti, intossicazione collettiva: indagato gestore del ristorante (Pomeriggio 5)

Asti, un morto dopo pranzo di nozze

È finito con un morto e un centinaio di intossicati un banchetto nuziale domenica scorsa in provincia di Asti. Il caso che sta facendo discutere verrà trattato anche da Pomeriggio 5, che intervisterà uno degli invitati che ha accusato malesseri al termine del pranzo nuziale. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri del Nas di Alessandria, secondo cui potrebbe essere stata un'intossicazione alimentare la causa dei malesseri accusati dagli invitati. Si attendono gli esami dei campioni di cibo prelevati e l'autopsia dello zio dello sposo, Pierino Magnelli, deceduto dopo la festa a seguito di complicazioni. Il ristorante "Locanda delle antiche sere" di Maretto è stato posto sotto sequestro: pare che altri clienti che abbiano pranzato nel locale, oltre agli invitati al matrimonio, ma solo questi ultimi sono stati male. Da qui l'ipotesi che la causa del presunto avvelenamento alimentare risieda proprio in uno dei piatti serviti durante il banchetto. Il gestore del locale Alessandro Marmo è il primo indagato per la morte di Pierino Magnelli: l'inchiesta è al momento solo per omicidio colposo.

IL GESTORE DEL LOCALE COLLABORA ALLE INDAGINI

Il fotografo del matrimonio ha già fornito la sua testimonianza: ha raccontato che tra le portate c'erano tartine di carne cruda, insalata di polpo, risotto con salsiccia e Barbera, ravioli di pasta all'uovo. Ora si attendono gli esiti degli esami sui campioni di cibo raccolti. Il gestore del ristorante starebbero fornendo la massima collaborazione alle indagini, «condividendo l'urgenza di stabilire cosa sia realmente accaduto», hanno dichiarato gli avvocati Piermario Morra e Nicola Calderi, legali del ristorante. L'autopsia della vittima, lo zio dello sposo, è prevista per domani. L'uomo era stato ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, ma è morto per «una serie di concause tra cui lo choc settico». Per avere un quadro più chiaro, però «le relazioni con la causa scatenante si potranno definire unicamente attraverso esami approfonditi», precisa l'ospedale. Sono stati identificati e ascoltati dagli inquirenti tutti gli invitati al matrimonio. Nessuno per fortuna risulta più in gravi condizioni.

