Umberto Durini/ Video, il papà di Noemi contro Biagio Marzo, padre del 17enne: ”me l’hai uccisa, vieni fuori!”

Nell'ambito dell'omicidio della 16enne Noemi Durini, emerge uno scontro tra famiglie evidente. Dopo le parole dei genitori del 17enne assassino reo confesso, rese nel corso di una intervista choc alla trasmissione Chi l'ha visto e dalle quali trapela tutto il rancore nei confronti della giovane vittima, ora giungono anche le accuse da parte della famiglia Durini. Il papà di Noemi, Umberto non avrebbe dubbi: ad uccidere la figlia 16enne non sarebbe stato il ragazzino di un anno più grande ma il padre 61enne, Biagio. A sua detta, il ragazzo "sta nascondendo suo padre, lo protegge, ma quello non si salverà, ha fatto tutto lui". Sono queste le durissime accuse del papà della 16enne uccisa, rivelate dal quotidiano La Stampa. L'uomo si sarebbe recato davanti all'abitazione dei genitori del 17enne, ad Alessano, e qui ha avuto un lungo sfogo con i giornalisti.

GUERRA TRA FAMIGLIE

Non si dà pace il padre della giovane Noemi Durini, che oggi si è recato davanti all'abitazione dei genitori del presunto assassino della giovane. La sua intenzione, stando a quanto dichiarato dallo stesso, era quella di perdonare il ragazzo per quello che ha commesso, ma solo in seguito l'intervento dei carabinieri ha evitato che la situazione degenerasse. Mentre tentava di avvicinarsi all'abitazione, il papà di Noemi si è rivolto urlando, più volte, contro il padre del 17enne: "Me l’ha uccisa, vieni fuori bastardo". Secondo Umberto Durini, sua figlia era "la ragazza più brava del mondo. Non era perfetta, ma era brava e onesta". Di tutt'altro parere sarebbe invece la famiglia del 17enne, che hanno definito la vittima l'artefice di aver trasformato il figlio in un mostro. Stando al suo racconto, una settimana prima del delitto Noemi era riuscita a lasciarlo e stava finalmente bene. Tutto, dunque, sarebbe da ricondurre al ruolo giocato dai genitori del ragazzo nell'intera vicenda. "Aveva un odio per mia figlia che non era comprensibile - afferma - e ne faceva le spese anche il ragazzo. Un mese fa lo hanno cacciato di casa e sono stato io a portarlo in farmacia per prendere i farmaci". "Avevano un odio per mia figlia indescrivibile", ha ribadito. CLICCA QUI PER IL VIDEO DELLO SCONTRO TRA I GENITORI DEI MINORENNI

