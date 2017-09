AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A1 (ultime notizie, oggi 16 settembre 2017)

Traffico Autostrade - La Presse

Nella notte che ci porta ad oggi, sabato 16 settembre 2017, si è verificata una coda di oltre un chilometro sull'autostrada A1 Roma-Napoli al chilometro 658.3 direzione Napoli tra Ceprano e Pontecorvo. Il problema in questione si è verificato a causa di un incidente come segnalato dal portale istituzionale delle autostrade italiane Autostrade.it. Non sono state rese note le dinamiche dell'incidente in questione e nemmeno se ci sono stati feriti più o meno gravi. Arriveranno sicuramente notizie in merito già nella mattinata di oggi. Il consiglio per chi passerà in questo tratto di autostrade è quello di osservare sempre con attenzione il portale in questione che è sempre aggiornato in tempo reale e fornisce anche degli utili consigli. Staremo a vedere se si creeranno dei problemi anche in giornata con gli addetti ai lavori però sempre pronti a muoversi rapidamente per sistemare i disagi degli automobilisti.

AUTOSTRADE TRA CANTIERI E TRAFFICO NELLA NOTTE

Si sono verificati diversi problemi nella notte sulle autostrade italiane. Tra queste va segnalato il traffico rallentato visto dopo la mezzanotte sull'A1 Milano-Bologna. Questo è accaduto al chilometro 155.3 direzione Napoli tra Reggio Emilia e il bivio A1/A22 Modena-Brennero, una situazione che sicuramente potrebbe portare non pochi problemi. Sono diversi anche i cantieri che sono stati aperti, ma grande attenzione va fatta a quello che abbiamo visto sull'A3 Salerno-Napoli. Questo infatti porta a diversi problemi con la chiusura al chilometro zero direzione Reggio Calabria dell'entrata Napoli centro e al chilometro 2.3 nello stesso senso dell'entrata San Giovanni. Staremo a vedere cosa accadrà nelle prossime ore quando sarà sicuramente importante valutare se questi disagi saranno superato. Per quanto riguarda San Giovanni il problema persisterà fino alle ore 23.00.

