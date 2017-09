Incidente stradale/ Milano, schianto in Piazzale Cadorna: Ferrari travolge una donna (oggi 16 settembre 2017)

Incidente stradale oggi 16 settembre 2017

Nella notte tra ieri e oggi a Milano è avvenuto un incidente stradale: lo schianto è avvenuto a Piazza Cadoerna poco dopo l'1, quando una Ferrari, per cause ancora da accertare, ha travolto una donna. Quest'ultima è finita sul marciapiede: l'impatto è stato violentissimo, al punto tale che le condizioni della 39enne sembravano inizialmente disperate. Tempestiva la risposta della centrale operativa del 118, che ha inviato sul posto un'ambulanza. La donna è stata trasportata al Fatebenefratelli, dove i traumi che ha riportato a causa dell'incidente stradale si sono rivelati meno gravi del previsto, da codice giallo. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente, che verrà chiarita dagli agenti di polizia locale di Milano. Nella stessa nottata un'altra donna, in questo caso di 24 anni, è rimasta ferita in un incidente stradale: come riportato da Milano Today, la sua auto si è ribaltata in prossimità dello svincolo dell'autostrada A4 a Cinisello.

MILANO, ANZIANA TRAVOLTA E UCCISA DA UN MOTORINO

Una nottata complicata sulle strade quella appena trascorsa, soprattutto per Milano, dove è stato registrato il terzo incidente stradale. Un'anziana di 73 anni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata travolta da un uomo alla guida di un motorino. Il tragico incidente è avvenuto in viale Tibaldi intorno alle 23. Lo schianto con il ciclomotore sarebbe avvenuto al centro della strada. L'uomo ha subito richiesto l'intervento del 118: i sanitari si sono recati con un'ambulanza in codice giallo e hanno accompagnato al pronto soccorso del Policlinico la signora, ricoverata d'urgenza. La donna è morta alle 4.25 di questa mattina: aveva riportato traumi troppo gravi nello schianto. Ora l'uomo alla guida del ciclomotore è indagato per omicidio stradale. Si tratta della seconda vittima in due giorni, visto che nella notte tra giovedì e venerdì una 45enne era stata travolta e uccisa da un'auto in via Imbonati.

