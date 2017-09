LONDRA, ATTACCO ALLA METRO/ Ultime notizie: l’esercito a sostegno della polizia

Londra, massima allerta dopo attentato sulla Metro

La minaccia terroristica del Regno Unito è stata portata al suo livello più alto mentre la polizia continua la caccia all’uomo responsabile dell’attentato nella metropolitana nella zona a sud-ovest di Londra. Il primo ministro Theresa May ha affermato che la minaccia è al momento al livello più critico, il che significa che ci si aspetta un nuovo attacco imminente, dopo che una bomba è stata fatta esplodere alla stazione di Parsons Green. La polizia ha affermato che circa 1000 ufficiali armati sono stati posti in servizio in tutto il paese dopo che l'assistenza militare è stata richiesta. Il sedicente Stato islamico ha rivendicato l'attentato, che fortunatamente ha solo ferito 29 persone. Il primo ministro May ha affermato che i militari lavoreranno a sostegno della polizia e li sostituiranno con compiti di guardia in alcuni siti non accessibili al pubblico. Questi comprenderanno Buckingham Palace, Downing Street, le ambasciate e il Palazzo di Westminster e permetteranno agli ufficiali armati di effettuare pattugliamenti delle zone.

IN AZIONE L'OPERAZIONE TEMPERER

Scotland Yard ha inoltre dichiarato che aumenterà il numero di ufficiali armati in pattuglia, in particolare nei luoghi chiave e in quelli affollati. L'uso dell'esercito per assistere la polizia è stato posto in atto nella prima fase dell'operazione “Temperer”, un piano governativo di dispiegamento di truppe per aiutare la polizia in seguito a gravi attentati terroristici, che è stato attivato per la prima volta il 23 maggio in seguito all' attentato alla Manchester Arena dopo il concerto di Ariana Grande. Il primo ministro May ha dichiarato: "L'opinione pubblica vedrà più polizia armata sulla rete dei trasporti e per le nostre strade, fornendo una protezione supplementare. Si tratta di un passo proporzionato e sensato che fornirà ulteriore rassicurazione e protezione durante lo svolgimento delle indagini”. Il commissario Mark Rowley ha dichiarato che la polizia “E’ sulle tracce dei sospetti" per l’attentato di Parsons Green, enfatizzando come l'assistenza da parte dei militari avrebbe "fornito maggiori rassicurazioni” in tutto il paese, rivelandosi dunque una misura efficace.

