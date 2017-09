Lotto/ Estrazioni di oggi e Superenalotto, 16 settembre: i numeri vincenti! Video (conc 111/2017)

Estrazione del Lotto, Superenalotto e 10eLotto (LaPresse)

Il concorso del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di questa sera chiuderà la settimana in compagnia dei giochi Sisal. Tanti e ricchi premono attendono gli appassionati, che potrebbero raggiungere anche mete molto importanti. La statistica dell'ultimo appuntamento parla chiaro, soprattutto per quanto riguarda le vincite più alte. A conquistare il podio assoluto è stato il 10eLotto, che con due vincite di quasi 64 mila euro ha portato aria di festa a Catania. La città siciliana ha inoltre registrato tre vincite in totale, di cui l'ultima conta su un premio da 32 mila euro. L'isola ha vissuto quindi un montepremi totale da più di 159 mila euro grazie a 9 numeri fortunati su 10 presenti in schedina. Sul podio è finita anche Cosenza grazie al premio da più di 53 mila euro ed 8 numeri vincenti con opzione Oro. In totale, il concorso dello scorso giovedì ha premiato gli italiani con 23,5 milioni di euro, 2,6 miliardi se consideriamo le estrazioni di quest'anno. Il Lotto ha premiato invece un fortunello della provincia di Genova, di Santa Margherita Ligure, con un bottino di quasi 25 mila euro. La vincita ha registrato una quaterna e quattro terni su Tutte le Ruote, stessa scelta fatta da un altro giocatore della provincia di Roma. L'appassionato è di Fiumicino ed ha totalizzato 24 mila euro indovinando una quaterna, quattro terni e sei ambi. In totale, il concorso del Lotto dello scorso giovedì ha donato premi per un totale di 8 milioni di euro, che salgono fino a 814 milioni per tutto il 2017.

LA SMORFIA NAPOLETANA

E' arrivato il momento tanto atteso da tutti i giocatori del Lotto: l'estrazione! Questa sera diversi appassionati si potrebbero trasformare in fortunati vincitori, ma non senza l'aiuto dei numeri da giocare. Bisogna quindi affrettarsi per fare la nostra giocata, puntando magari sui nostri numeri preferiti o su altri che possiamo scegliere. In quest'ultimo caso la nostra Rubrica diventa un vero e proprio punto nevralgico delle interpretazioni della smorfia napoletana, a cui sottoporremo anche oggi una news. Di arresti esemplari da parte delle forze dell'ordine ce ne sono stati tanti, ma quanto accaduto in Texas è originale e inusuale. Un agente ha infatti arrestato un taccheggiatore in Walmart mentre indossava il costume da Batman. La caratteristica tuta da supereroe era collegata alla presenza nel centro commerciale di un evento per bambini in tema di sicurezza, a cui l'agente stava partecipando. Vediamo cosa ne pensa la smorfia: abbiamo l'arresto, 39, il costume, 2, l'eroe, 56, il ladro, 66, e il negozio, 11. Come Numero Oro scegliamo invece sicurezza, 76.

LE QUOTE DELL’ULTIMO CONCORSO

Il SuperEnalotto ed il Jackpot saranno protagonista di questa serata all'insegna dei concorsi Sisal. La nuova estrazione vedrà il montepremi salire fino a quota 34,2 milioni di euro, una meta molto ambita da tutti i giocatori in gara. Nell'ultimo appuntamento sono stati molti i vincitori, anche se le quote sembrano non essersi risollevate di molto rispetto alle vincite dell'intera settimana. Il podio è stato conquistato dal 4+ e dal suo premio di oltre 30 mila euro, centrato da un unico fortunello. Otto vincitori hanno invece realizzato poco più di 20 mila euro grazie al 5, mentre 2.493 euro sono stati distribuiti da 87 appassionati dal 3+. Rimane stabile invece il premio del 4, pari a 305,64 euro, e donato a 528 vincitori, così come il premio del 3, per un valore di 24,93 euro e conquistato da 19.635 giocatori. 301.857 vincitori hanno infine centrato i 5,05 euro del 2, qualche centesimo in più rispetto al premio standard dello 0+, pari a 5 euro, e realizzato da 17.663 appassionati. Sono stati infine 7.933 i tagliandi vincenti che hanno registrato i 10 euro associati all'1+, mentre 1.275 vincitori hanno indovinato i 100 euro del 2+.

COME LO SPENDO IL JACKPOT?

Il SuperEnalotto donerà il suo Jackpot? L'annosa domanda potrebbe trovare risposta proprio questa sera grazie al nuovo concorso e nel dubbio è meglio farsi trovare pronti dalla Fortuna. Carta e penna alla mano, andiamo a vedere il progetto di KickStarter scelto oggi dalla nostra Rubrica. Il tutto ovviamente in previsione di una nostra vincita. Pluto è forse uno dei personaggi più amati di Topolino, il fumetto per bambini nato dalla penna di Walt Disney nel 1928. Pluto is missing è la nuova avventura science e comedy, un live show che unisce musica e animazione per raccontare una storia inedita sull'adorabile cagnolino. Project of Earth ha voluto così celebrare il 40esimo anniversario dal lancio di Voyager II con una nuova avventura, adatta sia ai bambini che agli amanti della Disney. Quattro giorni di tempo per raggiungere la soglia di 5 mila dollari prevista dal goal: i numeri vincenti vi aspettano invece fra pochissimi minuti!

