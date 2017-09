METEO/ Weekend di pioggia un po' ovunque, bel tempo al sud (oggi, 16 settembre 2017)

Meteo - La Presse

La giornata di domenica 17 settembre 2017 sarà ancora peggiore di quella di oggi visto che i temporali saranno ancora più dislocati in giro per il nostro paese. La pioggia arriverà anche Al sud con fenomeni isolati nella parte alta della Calabria durante le ore del mattino. In generale le temperature minime si alzeranno rispetto a ieri, dagli otto ai nove gradi di Aosta, le massime invece saliranno attorno ai trentaquattro gradi della provincia di Bari. Sarà una giornata comunque di intenso maltempo: per rivedere il sole sulla nostra penisola occorre attendere la nuova settimana che dovrebbe riportare il sereno.

PREVISIONI METEO: ALLERTA A ROMA, MALTEMPO AL NORD

Le previsioni del tempo ci parlano di cielo nuvoloso e precipitazioni un po' ovunque se escludiamo il sud. Al meridione infatti vedremo addirittura sole e possibilità di andare al mare nella mattinata con il cielo che si farà invece più nuvoloso per quanto riguarda il pomeriggio. Le piogge cadranno invece un po' ovunque al nord, con addirittura la possibilità di vedere qualche nevicata nelle prime ore del mattino sull'alta Lombardia, non attecchirà però il ghiaccio perché scenderà misto a pioggia. Nel pomeriggio la situazione precipiterà con l'arrivo di temporali che si spingeranno fino al Lazio dove è prevista l'allerta per la serata nella provincia di Roma tanto che potrebbe essere rinviata la gara Roma-Hellas Verona della Serie A di calcio. Le temperature massime saranno rilevate nel pomeriggio addirittura con i trenta gradi che saranno superati su Palermo, Catanzaro e Bari. Le minime invece si registreranno nella mattinata con gli otto di Aosta.

