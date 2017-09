NOEMI DURINI/ Ultime notizie, guerra totale tra le famiglie

Noemi Durini, le ultime notizie

E’ guerra tra famiglie a Specchia tra i genitori di Noemi Durini, la ragazza uccisa dal fidanzato 17enne, Lucio Marzo, e i genitori del ragazzo. Uno scambio pubblico di accuse pesantissime, che fanno comprendere come tra le due famiglie assolutamente non corresse buon sangue anche prima del terribile epilogo che ha portato alla tragica morte della ragazza. Gli inquirenti stanno ancora indagando per cercare di comprendere quelle che saranno le varie responsabilità di una storia che presenta ancora molti punti oscuri. C’è infatti da chiarire il ruolo del padre del 17enne reo confesso, che potrebbe aver saputo del delitto prima della confessione di Lucio, e che potrebbe aver aiutato il ragazzo nell’occultamento del cadavere. Accuse gravissime, e la tensione che sta salendo tra le due famiglie sembrano confermare come quello del ragazzo nei confronti di Noemi potrebbe non essere stato un raptus improvviso, ma un gesto tragico al culmine di un’escalation di odio tra le due famiglie.

IMMA DURINI, PAROLE DI FUOCO A QUARTO GRADO

Imma Durini, la madre di Noemi, ha rilasciato parole di fuoco contro la famiglia Marzo ai microfondi di Quarto Grado, la trasmissione in onda su Rete 4: "Hanno calunniato mia figlia, che invece voleva fare la crocerossina con quel ragazzo. Queste persone hanno sempre mandato calunnie nei confronti di mia figlia e gli inquirenti lo sanno: prenderanno i tabulati e ci saranno le minacce vocali, telefoniche, con messaggi di Whatsapp o altri messaggi normali. Noemi era sempre allegra, educata e rispettosa. Così la devono ricordare, come la ricordiamo noi, non la vedo più entrare in casa per colpa loro. La devono pagare tutti in questa famiglia, tutti! Sono tutti complici! Gli assistenti sociali non sono intervenuti. Dal 19 luglio mi avevano promesso che sarebbero intervenuti per aiutarmi e fare un piano rieducativo per mia figlia... e invece non è successo. Perché vedendo la situazione con mia figlia che mi stava un po' sfuggendo, ho chiesto aiuto ai servizi sociali, non perché mia figlia dovesse essere rinchiusa, ma perché mia figlia doveva essere aiutata insieme alla mamma".

"LA FAMIGLIA DI NOEMI DURINI? GENTE PERICOLOSA"

Dichiarazioni che fanno seguito a quelle sempre rilasciate a Mediaset a Pomeriggio Cinque dalla madre del ragazzo, che ha affermato invece come Noemi fosse minacciosa e violenta a sua volta, tanto da essere stata espulsa dalla scuola che frequentava a causa di una rissa con un’altra ragazza. La madre del 17enne assassino di Noemi ha lanciato però un’accusa molto pesante, nello specifico, nei confronti della ragazza. “Noemi? So che ha fatto la colletta per comprare una pistola e uccidere me, mio marito e mia figlia dodicenne. E' diabolica.” A sua volta la madre di Lucio ha parlato del padre di Noemi come una persona pericolosa, così come a Quarto Grado la madre di Noemi ha definito il padre del ragazzo un “delinquente, che voleva portare sulla cattiva strada anche il figlio e ci è riuscito.” Una situazione di grandissima tensione che testimonia anche i cattivi rapporti tra le famiglie in alcuni paesi in provincia di Lecce.

