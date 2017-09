AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: incidente sull'A3 (ultime notizie, oggi 17 settembre 2017)

Traffico Autostrade - La Presse

Nella giornata di ieri si sono vissuti attimi di terrore sull'autostrada Salerno-Reggio Calabria sull'A3. Come riporta Il Mattino nella sua versione online infatti un ragazzo originario di Eboli ha perso il controllo della sua macchina andando a sbattere sul guardarail. Alla fine la sua autovettura si è fermata di traverso rendendo difficile la viabilità anche alle altre automobili. Per fortuna non ci sono stati altri mezzi coinvolti nell'incidente in questione e il conducente ha riportato solo delle lievi ferite anche se è comunque stato trasportato all'ospedale Luigi Curto di Polla. Si sta lavorando per capire le dinamiche precise dell'incidente e sono stati chiamati agli accertamenti gli agenti della Polizia stradale di Sala Consilina con a capo l'ispettore Rufino Tortora. Inoltre hanno collaborato i tecnici dell'Anas che hanno svolto come al solito il loro compito in maniera impeccabile.

AUTOSTRADE, COMPLICAZIONI PER IL METEO

Molti dei problemi sulle autostrade italiane nella giornata di oggi, domenica 17 settembre 2017, saranno legati anche alla situazione meteorologica. Già nella notte abbiamo visto diversi problemi che poi potrebbero ripercuotersi anche sullo sviluppo della giornata. Il portale istituzionale, Autostrade.it, sottolinea infatti come nella notte ci sia stato traffico rallentato sull'A4 Milano-Brescia al chilometro 187.6 in entrambe le direzioni tra Dalmine e Grumello per forti temporali. Situazioni complicate si sono viste anche per quanto riguarda forti raffiche di vento sull'A24 Roma-Teramo tra Assergi e San Gabriele-Colledara. Questa seconda situazione è stata segnalata nel primo pomeriggio di ieri, ma si è ripercossa poi anche sulla sera. Sarà quindi importante valutare la situazione con calma se ci sarà necessità di prendere l'autostrada. Uno strumento importante da utilizzare può essere proprio il portale dove vediamo sempre aggiornamenti in tempo reale e anche dei consigli su come muoversi per evitare il traffico.

