Dalai Lama/ Messaggio alla Russia: "Si unisca all'Unione europea per favorire la pace"

Dalai Lama (Foto: da Wikimedia)

La gioia è un atteggiamento mentale che è in grado di influire su azioni e decisioni: è quindi un valore interiore, che non dipende dalla ricchezza. A dirlo non è Papa Francesco, ma un altro personaggio che si batte per la pace: il Dalai Lama. Arrivato in Sicilia per presentare "Il Libro della Gioia. Dialogo tra due Nobel per la Pace", cioè con l'arcivescovo africano Desmond Tutu, ha rivelato nella Conferenza di avere due impegni principali. «Il primo è quello della promozione della felicità come valore interno che non viene dal denaro e dal potere», ha spiegato al teatro Vittorio Emanuele di Messina, chiarendo che i valori interiori non sono tipici solo della religione, ma sono dentro ognuno di noi. Quindi «rappresentano il potenziale di amore e di compassione che abbiamo». La nostra intelligenza va dunque usata per espandere l'amore universale includendo tutti, anche i nemici. Il secondo impegno del Dalai Lama è quello di «lavorare per l'armonia religiosa».

"SERVE UNIONE MONDIALE SU QUESTIONI UMANE"

Le religioni portano avanti valori come amore e compassione, ma oggi in suo nome accadono cose gravissime: omicidi, stragi e guerre. «Questo non deve succedere», ha affermato il Dalai Lama in Sicilia. Le religioni possono però dare un contributo importante per la fine di questi conflitti, più o meno grandi che siano. Bisogna puntare anche sul «dialogo tra le religioni». L'invito rivolto dal Dalai Lama è di non usare la religione come strumento di promozione dei conflitti. Il leader del buddismo tibetano ha anche evidenziato la necessità di un'unione mondiale, perché del resto tutti devono fare la loro parte. «L'Europa ha pensato dopo i conflitti che ci doveva essere un Unione europea e questo ha aiutato la pace. Spero presto si unisca anche con la Russia e subito dopo ci sia anche un'unione mondiale basata non su questioni economiche ma umane». Per il Dalai Lama questo sarebbe un modo per evitare guerre e conflitti.

