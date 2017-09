METEO/ Altra domenica di maltempo su tutta Italia (oggi, 17 settembre 2017)

Nuvole - La Presse

Le previsioni meteo ci permettono di fare anche un bilancio su quello che accadrà nella prossima giornata dove potremo vedere anche il ritorno per alcuni tratti del cielo sgombro da nuvole. Se da lunedì a mercoledì le cose saranno un po' complicate, giovedì e venerdì saranno i due giorni migliori della settimana mentre sabato si tornerà a vivere purtroppo una giornata di maltempo. Sicuramente però i miglioramenti si inizieranno a vedere già da domani quando i temporali saranno presenti ma più intensi nel pomeriggio. Durante le ore della mattinata infatti ci saranno piogge di un certo rilievo solo su Friuli Venezia Giulia e Toscana, mentre il nevischio cadrà su Valle d'Aosta e alta Lombardia senza attecchire grazie alla caduta in contemporanea della pioggia. Seguendo questo cambiamento climatico ovviamente ci saranno delle variazioni anche per quanto riguarda le temperature che tenderanno a scendere anche se rimarranno comunque abbastanza alte sul sud del nostro paese per tutta la settimana.

OGGI DOMENICA DI MALTEMPO

Sarà un'altra domenica di maltempo quella di oggi 17 settembre 2017. Ci avviamo ormai verso la brutta stagione anche se le previsioni del tempo ci parlano di un autunno con anche tante belle giornate. La mattinata sarà già inizialmente colpita sia da pioggia e addirittura dalla neve che cadrà sull'alta Lombardia anche se non attecchirà perché mista a pioggia. I temporali si svilupperanno con maggiore intensità sul Triveneto anche se colpiranno pure Liguria, Marche e alta Calabria. Nel pomeriggio invece ci sarà un leggero miglioramento con il centro-sud che godrà di situazioni di tempo mite con la possibilità di fare magari anche un salto al mare. Continuerà a piovere forte invece sul Friuli Venezia Giulia soprattutto, con aumento dell'intensità della pioggia invece sul Piemonte. Le temperature minime si aggireranno attorno ai nove gradi centigradi su Aosta nella mattinata, mentre le massime le vedremo nel pomeriggio coi trentatré di Bari.

© Riproduzione Riservata.