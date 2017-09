Rottweiler azzannano a morte bimba di un anno/ Brescia, ferito il nonno: "Ha provato a salvarla"

Rottweiler azzannano a morte bimba di un anno

Una bambina è morta azzannata da due Rottweiler: l'aggressione è avvenuta a Flero, in provincia di Brescia. Ferito anche il nonno della piccola di un anno: l'uomo, di nazionalità albanese, è stato portato in ospedale. I cani sarebbero proprio di proprietà del nonno, all'interno della cui villetta si è verificata la terribile vicenda. Erano le 19.30 circa quando i due Rottweiler hanno attaccato la bimba di un anno e il nonno paterno. I vicini hanno subito allertato i soccorritori del 118, che però non riuscivano a superare il cancello della villetta, perché i due cani provavano ad aggredire anche loro. Quindi i medici e barellieri hanno chiamato i carabinieri, che dopo essere arrivati sul posto hanno abbattuto i cani a colpi di pistola. Purtroppo per la bambina non c'è stato nulla da fare, mentre il nonno, 63enne, è riuscito a sopravvivere all'attacco dei suoi cani: è stato soccorso e portato in ospedale.

IL NONNO MORSO A SUA VOLTA: RICOVERATO IN OSPEDALE

Tragedia a Flero, un piccolo centro in provincia di Brescia. La bambina di un anno, di origine straniera, stava giocando nel cortile di casa quando due cani l'hanno azzannata fino a ucciderla. Stando alla ricostruzione dei carabinieri, il nonno paterno della piccola ha provato a salvare la nipotina, ma è stato morso a sua volta. La piccola, figlia di una donna italiana e di un uomo di origini albanesi che lavora all'estero, era sola quando è stata aggredita dai due animali. La famiglia abita in una villetta a schiera, nell'immediata periferia del paese.

