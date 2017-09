TERZA GUERRA MONDIALE/ Corea del Nord, Trump risponde a Kim:"Difenderemo la nostra gente" (oggi, 17 settembre)

Donald Trump (Foto: Lapresse)

Con una Terza Guerra Mondiale sul punto di scoppiare, le parole vanno pesate, calibrate, scelte con cura. Donald Trump in questo senso non pare il personaggio più rassicurante del Pianeta, ma in qualità di presidente Usa ha il diritto di rispondere a tono alle continue minacce provenienti dalla Corea del Nord. Ancora di più se da Pyongyang da un po' di tempo a questa parte il leader Kim Jong-un ha stabilito che le parole non bastano, meglio passare ai missili. Ne sa qualcosa l'isola giapponese di Hokkaido, che per la seconda volta in pochi giorni si è vista sorvolare da un vettore nord-coreano e non ha potuto far altro che sperare che come la prima volta il missile fosse destinato a precipitare nel Pacifico. Quel che è certo è che nel frattempo l'America non sta a guardare. Trump, come riporta Rai News, nelle ultime ore ha visitato la Joint Base Andrews, la base dell'Aeronautica a stelle e strisce nei pressi di Washington che ospita fra gli altri anche gli aeroplani ufficiali del presidente, e da commander-in-chief ha mostrato il volto sicuro del capo delle forze armate più temibili del mondo:"Dopo aver esaminato le nostre capacità e il nostro impegno qui oggi, sono più fiducioso che mai sul fatto che le nostre opzioni per affrontare questa minaccia siano abbondanti ed efficaci. Difenderemo la nostra gente, le nostre nazioni e la nostra civiltà da tutti coloro che minacciano il nostro stile di vita. Ciò include anche la Corea del Nord che ha ancora una volta mostrato il suo totale disprezzo per i suoi vicini e l'intera comunità del mondo".

LA PARTITA DELL'ITALIA

Nella prova di forza della Corea del Nord e nella pazienza ostentata dagli USA (fino a quando?) che potrebbe presto sfociare in una Terza Guerra Mondiale, quale ruolo gioca l'Italia? Quello del nostro Paese è uno sforzo soprattutto diplomatico. Lo si evince dalle recenti dichiarazioni del Ministro degli Esteri, Angelino Alfano, che rispetto ai test missilistici autorizzati da Pyongyang spiega che sono una "minaccia seria e il presidente Trump ha dichiarato che tra le opzioni in campo c'è anche quella militare. Saremo all'assemblea generale delle Nazioni Unite con il presidente Gentiloni e credo che anche nel mese di novembre, quando avremo la presidenza italiana del Consiglio di sicurezza dell'Onu, dobbiamo dire con chiarezza che è possibile inasprire ulteriormente le sanzioni". Secondo il titolare della Farnesina "il filo del ragionamento diplomatico se possibile va ripreso, ma questa è una sfida che minaccia il mondo intero e il mondo non può chiudere gli occhi e rimanere inerte".

