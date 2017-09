AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: due incidenti in A1 (ultime notizie, oggi 18 settembre 2017)

Traffico, casello - La Presse

Nella tarda serata di ieri c'è stato un brutto incidente sull'autostrada A1 in direzione Milano poco oltre il casello di Parma. Sono state tre le automobili che si sono ritrovate coinvolte nel tamponamento in questione. La situazione è stata analizzata da La Gazzetta di Parma, nella sua versione online, ma non sono state rese note le dinamiche con precisione nonostante si sia parlato di un tamponamento a catena. Per questo è rimasta bloccata l'autostrada per diverse ore a seguito anche al formarsi di lunghe code. Sul posto si sono recate diverse ambulanze che hanno portato quattro persone all'Ospedale Maggiore. Tre di queste sono risultate ferite gravi anche se per il momento non si parla di persone in pericolo di vita. Staremo a vedere se arriveranno novità che chiariranno la situazione nella giornata di oggi. Nella giornata di ieri poi c'è stato un altro incidente sempre in A1 con due feriti di gravità media all'altezza di Fontanellato.

AUTOSTRADE, LAVORI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri autostradali che sono stati aperti nella notte che ha portato ad oggi lunedì 18 settembre 2017. Si parte dall'A14 Ancona-Pescara al chilometro 364.2 direzione Taranto dove sarà chiusa l'entrata Pescara nord. E' una situazione che potrebbe portare a delle complicazioni anche per quanto riguarda la giornata perché la riapertura è fissata al 7 del prossimo mese. C'è però da valutare anche un aspetto positivo per quanto riguarda questa situazione visto che oggi invece sarà riaperta allo stesso punto l'uscita Pescara Nord. Questo permetterà quindi di evitare ulteriori problemi e potrebbe alleggerire il traffico in prossimità del tratto in questione. Se si dovesse passare da quelle parti sarà importante fare attenzione al portale Autostrade.it dove ci sono sempre aggiornamenti in tempo reale e anche consigli su come evitare eventuali situazioni complicate.

