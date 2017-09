EMANUELA ORLANDI/ Il documento della verità o un attacco a Papa Francesco?

Il caso Emanuela Orlandi

Da Emanuela Orlandi a Papa Francesco, in mezzo ancora una volta i “misteri” del Vaticano: un documento “segreto”, ora non più, dal Vaticano è stato consegnato al giornalista Emiliano Fittipaldi che nel suo prossimo libro “Gli impostori” metterà al centro delle cronache (e delle polemiche) il rapporto tra Vaticano, Stato Italiano e la famiglia Orlandi. Più precisamente, Emanuela Orlandi, la quindicenne misteriosamente scomparsa da Città del Vaticano nel giugno 1983: 33 anni di segreti, elementi poco chiari e indagini senza una reale conclusione finale. Le tesi sono state molteplici ma mai realmente dimostrabili e si sono basate su fatti cupi della nostra Italia di quegli anni, dalla banda della Magliana alle Brigate Rosse, senza trascurare i possibili misteri custoditi in Vaticano ed infine i servizi segreti. In un lungo “anticipo” dell’enorme documento vaticano consegnato a Fittipaldi, il giornalista già indagato per il caso Vatileaks mostra una duplice lettura delle pagine ricevute in dote da una fonte ovviamente segreta. Se confermate e veritiere, le pagine di quel documento mostrerebbero le spese che sarebbero state sostenute Oltretevere proprio per gestire la vicenda Orlandi, accreditato la possibilità che sia morta nel 1997. Se invece il documento segreto fosse un apocrifo - e ci sono molte possibilità che lo sia visto che si tratta di un carteggio senza timbri ufficiali - allora sarebbero tornati in azioni in famosi “corvi” in Vaticano che prima con Papa Ratzinger e ora con Papa Francesco intendono creare un ambiente ostile e destabilizzante per la guida della Chiesa Cattolica.

IL CASO NON È CHIUSO

Il caso dunque resta a prescindere non chiuso, troppo ancora non è chiaro nei fatti attorno alla scomparsa di Emanuela Orlandi, primo tra tutti il mancato ritrovamento del corpo a 33 anni di distanza. Come scrive Fiorenza Sarzanini sul Corriere della Sera questa mattina, la famiglia Orlandi sarebbe tornata a chiedere alla Segreteria di Stato Vaticana di «sgomberare il campo da ogni dubbio per avere accesso a tutti i documenti e comunque poter incontrare il segretario di Stato Pietro Parolin: il caso non è e non può essere chiuso», riportano le due avvocatesco della famiglia Annamaria Bernardini De Pace e Laura Sarò. Secondo la fonte di Fittipaldi, Giovanni Battista Re - sostituto per gli Affari generali della segreteria di Stato della Santa Sede - e Jean Louis Touran, numero uno dei Rapporti con gli stati, all’epoca dei fatti erano i vertici primari della curia durante il papato di Giovanni Paolo II. «Resoconto sommario delle spese sostenute dallo stato città del vaticano per le attività relative alla cittadina Emanuela Orlandi (Roma 14 gennaio1968», è il titolo del dossier sospetto consegnato al giornalista dell’Espresso e fonte di altre possibile contestazioni alla gestione dell’intera vicenda da parte del Vaticano. Il dossier sintetizza gli esborsi sostenuti dal Vaticano dal 1983 al 1997. La somma totale investita nella vicenda Orlandi è ingente: oltre 483 milioni, tra cui pernottamenti, alloggi, viaggi, spese mediche dei collaboratori del Vaticano tra Londra e l’Italia proprio in quel lasso di tempo. «Le «voci» e i relativi pagamenti accreditano la possibilità che la giovane sia stata ospitata in alcuni conventi e appartamenti in Italia e all’estero, ricoverata in almeno due strutture sanitarie in Gran Bretagna, trasferita più volte», spiega ancora Sarzanini.

VATILEAKS E SEGRETI

Il racconto di Fittipaldi parte tutto dalla notte tra il 29 e il 30 marzo 2014 in cui viene scassinata la cassaforte della Prefettura Vaticana nell’area dell’archivio della Commissione Cosea, esattamente quella di cui facevano parte i membri cruciali del caso Vatileaks, Francesca Chaouqui e monsignor Balda. Qualche tempo dopo si inizia a percepire che dentro quelle carte trafugate potrebbe esserci anche un dossier segreto sulla scomparsa di Emanuela Orlandi: addirittura il fratello Pietro, sei mesi fa, arriva a sostenere che nella vicenda sulla scomparsa della sorella comparirebbe anche l'immagine di Bergoglio, il quale avrebbe pronunciato una frase "sospetta": "Emanuela sta in cielo". A detta del fratello, Papa Francesco potrebbe conoscere qualcosa in più rispetto alla sua famiglia, lasciando intendere la morte della studentessa che ad oggi continua a restare un grande mistero. Resta da sottolineare come l’intera vicenda potrebbe anche essere “costruita” ad arte da chi ha redatto il documento, senza timbri e con voci assai inquietanti: «attività generale e trasferimento presso Stato Città del Vaticano con relativo disbrigo pratiche finali», si legge nel documento quasi che fosse una voce che faccia “intendere” la fine della vicenda, con la morte di Emanuela addirittura in Vaticano. Ma dunque, se si tratta ancora di segreti da “Vatileaks” montati ad arte, ci sarebbe qualcuno che in questo periodo specifico voglia trascinare la Chiesa e il papato in un altro scandalo sul caso Orlandi. Chi potrebbe essere e perché ora? «Avessero ragione Becciu e il cardinale Re, il documento sarebbe certamente un falso. Sarebbe importante capire allora chi sono gli impostori che l'hanno architettato, e per quali oscuri motivi la storia di una ragazza scomparsa nel 1983 venga ancora usata per ricatti e lotte intestine della città sacra», scrive Fittipaldi prima di rilanciare sulla possibilità opposta che il documento sia vero e che dunque il Vaticano stia mentendo. Per il giornalista dell’Espresso il collegamento continuo di segreti tra Chiesa e Cronaca è divenuto ormai un lavoro e spesso con conclusioni affrettate e prive di reali fondamenti e riscontri reali: di certo però c’è un documento e su questo bisognerà indagare e a fondo per trovare l’unica verità. Emanuela Orlandi in primis, la merita.

