INCIDENTE STRADALE/ Statale 274, Lecce: scontro tra auto, un morto e un ferito (oggi 18 settembre 2017)

Ancora sangue, nella serata di ieri, sulle strade del Salento, in seguito ad un grave incidente stradale costato la vita ad un uomo. A darne notizia è il portale Lecceprima.it che rivela il terribile sinistro avvenuto sulla Statale 274, all’altezza per lo svincolo per Taviano e Matino intorno alle 19:00 di ieri. E' qui che sarebbe avvenuto il violento scontro frontale tra due auto, una Fiat Idea e una Renault Modus di proprietà di una società di Presicce. Alla guida della prima vettura vi era Maurizio Perrone, un uomo di 56 anni che, a causa del violento impatto, non ce l'ha fatta. Il conducente della seconda vettura, invece, è stato trasportato d'urgenza ed in codice rosso all'ospedale Vito Fazzi di Lecce e verte ora in condizioni disperate. Sul posto, oltre ai soccorritori del 118 sono arrivati anche gli agenti della polizia stradale i quali hanno tentato di ricostruire le difficili dinamiche dell'incidente, rese ancora più complesse dallo stato in cui sono state rinvenute le due vetture, entrambi riportanti danni importanti. Nell'impatto, infatti, una vettura sarebbe rimbalzata sull'altra. All'arrivo dei soccorsi, l'Idea guidata da conducente che ha perso la vita è stata rinvenuta a cavallo del guard rail, mentre la seconda auto si era girata su se stessa. In entrambi i casi è stato registrato lo sfondamento del cofano. Quasi certamente una delle due auto avrà oltrepassato la propria corsia finendo in quella opposta e realizzando così lo scontro fatale.

SPOLETO, FRONTALE AUTO-MOTO: MUORE CENTAURO

Un secondo incidente stradale gravissimo ed anche in questo caso fatale così come il precedente si è registrato ieri, nel tardo pomeriggio, a Spoleto. In questo caso lo scontro ha coinvolto un'auto ed una moto e proprio il centauro sarebbe rimasto ucciso dall'impatto. Il sinistro, come riporta FanPage, si è verificato esattamente lungo la Tre Valli, all'altezza di Santo Chiodo a Spoleto, quando per cause ancora da chiarire una moto ed un'auto si sarebbero scontrate violentemente. Ad avere la peggio un centauro 39enne del posto mentre un giovane 25enne, conducente della Fiat 500 sarebbe rimasto ferito. Lo schianto sarebbe avvenuto poco dopo le 19:00 quando per cause ancora in corso di accertamento, moto e auto, le quali viaggiavano in direzioni opposte, si sarebbero scontrate frontalmente. Tempestivo l'arrivo dei soccorritori i quali però hanno costatato la morte sul colpo per il 39enne. Il giovane ferito è stato invece prontamente trasportato al Santa Maria di Terni dove gli è stato riscontrato un politrauma con frattura scomposta di femore. Sul posto dell'incidente sono giunti anche gli uomini della polizia stradale che hanno provveduto a chiudere il tratto di strada per tutti gli accertamenti del caso.

