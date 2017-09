LIQUEFAZIONE SANGUE SAN GENNARO/ Diretta streaming video, Napoli attende il miracolo del 19 settembre

La festa di San Gennaro si terrà il 19 settembre 2017 (Focus.it)

In occasione di San Gennaro, il 19 settembre, per la città di Napoli, sarà un giorno di grande festa. Come ogni anno i partenopei aspettano con ansia il dispiegarsi di fronte ai loro occhi del grande miracolo relativo allo scioglimento del sangue. La città sarà in fermento per un miracolo che, almeno in teoria, dovrebbe capitare tre volte l'anno: il sabato precedente alla prima domenica di maggio, il 19 settembre (appunto) e il 16 dicembre. Il famoso sangue di San Gennaro si trova all'interno di un'ampolla conservata nella Cappella del Tesoro di San Gennaro, che è di proprietà dell'intera città di Napoli e non della Curia. Le celebrazioni per San Gennaro inizieranno già nella giornata di oggi, precisamente alle 16:30. Per la festa, come da tradizione, ci sarà l'omaggio ai Caduti, la celebrazione dei Primi Vespri e l'immancabile processione. A coronazione del tutto vi sarà anche l'apertura della cassaforte contenente le ampolle con il sangue del santo. Queste, poi, verranno offerte ai fedeli napoletani, affinché possano osservarle e venerarle. Per tute le info su come seguire anche non da Napoli alla diretta del possibile miracolo della liquefazione, le modalità sono due principalmente: su Canale21, tv locale partenopea, è possibile seguire la diretta live con anche streaming video live sul sito del network campano. È invece disponibile solo online la diretta streaming video su MariaTv, già dalle prime funzioni di questo pomeriggio con l'intera celebrazione del miracolo di San Gennaro.

IL MIRACOLO DI SAN GENNARO

La figura di San Gennaro è estremamente importante per capire la profonda radice cattolica della nostra cultura italiana. Come tanti altri santi, anche San Gennaro è famoso per i suoi miracoli avvenuti lungo l'arco della sua vita e che lo contraddistinguono. Fonti antiche asseriscono che il santo fu torturato dal mavagio giudice Timoteo incontrato a Nola, perché aveva iniziato a fare proseliti cristiani tra la popolazione. Le torture ricevute, però, non ebbero alcun effetto su Gennaro. Il santo fu allora gettato in una fornace ardente ma anche le fiamme non avrebbero attecchito su di lui, così come le fiere, a cui fu dato in pasto, non lo uccisero. C'è da dire, comunque, che la storia ricalca praticamente passo passo quella del profeta Daniele raccontata nella Bibbia. Alla fine, San Gennaro fu decapitato e il suo sangue fu rinchiuso in due ampolle da una donna di nome Eusebia. Secondo la tradizione le due ampolle date ai fedeli ancora oggi, sarebbero proprio quelle raccolte da Eusebia.

© Riproduzione Riservata.