METEO/ Mattinata tranquilla ovunque, temporali al nord nel pomeriggio (oggi, 18 settembre 2017)

Nuvole - La Presse

Nel pomeriggio la situazione peggiorerà per quanto riguarda le previsioni del tempo. Rispetto a una mattinata piuttosto tranquilla le cose saranno più complicate soprattutto al nord del nostro paese. Questo infatti sarà invaso da temporali e in alcune zone scatterà anche l'allerta meteo. Saranno praticamente colpite tutte le regioni fino ad arrivare alla Toscana mentre il centro-sud sarà risparmiato da questa situazione di disagio. Vedremo quindi l'Italia praticamente divisa in due con situazioni di forte preoccupazione al nord e tempo da mare al meridione. Questo particolare viene rispecchiato anche per quanto riguarda le temperature che saranno sui diciassette gradi centigradi di Aosta, le minime, e sui ventisei su Palermo e Catania, le massime. La situazione potrebbe continuare a vivere di questa dicotomia anche per i giorni a venire in cui al settentrione il tempo peggiorerà mentre non dovrebbero esserci novità per il meridione.

METEO, TEMPORALI SULLA TOSCANA

La giornata di oggi, lunedì 18 settembre 2017, inizierà con cielo sgombro da nuvole e poche situazioni complicate per quanto riguarda le previsioni del tempo. Nella mattinata infatti il cielo sarà coperto un po' ovunque anche se le piogge saranno importanti solo in Toscana dove vedremo diversi temporali. Leggere precipitazioni invece andranno a colpire per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia e il Trentino Alto Adige oltre che sulla parte nord-ovest della Sardegna. Sulla Valle d'Aosta invece dovrebbe cadere neve che però non attecchirà visto che cadrà mista alla pioggia. Le correnti saranno piuttosto forti sul versante della Liguria mentre il mare sarà più tranquillo su quello adriatico dove ci sarà anche la possibilità di andare al mare. Le temperature minime saranno attorno ai nove gradi ad Aosta, mentre le massime si aggireranno attorno ai ventidue di Palermo. Le correnti invece si muoveranno in modo abbastanza vario sulle coste del nostro paese.

© Riproduzione Riservata.