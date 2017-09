METRO M1 CHIUSA/ Milano, linea rossa interrotta per verifiche disposte dalle Autorità di Pubblica Sicurezza

Milano, metro M1 chiusa (Foto: LaPresse)

Disagi per pendolari e viaggiatori: la circolazione dei treni della linea M1 della metropolitana è stata sospesa tra le stazioni di Molino Dorino e Rho Fiera. In superficie è stato attivato un collegamento sostitutivo con bus. La circolazione è stata interrotta su disposizione delle Autorità di Pubblica Sicurezza per effettuare delle verifiche. La preoccupante ultim'ora è comparsa sul sito di Atm, la società pubblica di proprietà del Comune di Milano che amministra e gestisce il trasporto pubblico nel capoluogo lombardo. Non sono ancora note le ragioni dell'intervento, sono infatti pochissime le notizie a riguardo, ma seguiranno aggiornamenti per fare chiarezza su quanto accaduto sulla metro M1 di Milano, cioè sulla linea rossa.

CONTROLLI IN CORSO: ALLARME TERRORISMO?

Per il momento si sa che le stazioni Rho Fiera, Bisceglie e Sesto F.S. risultano interrotte. Il pensiero vola subito all'allarme terorrismo, del resto nei giorni scorsi, più precisamente venerdì 15 settembre, è accaduto qualcosa di simile: la metro M1 e M2, quindi le linee rossa e verde, vennero sospese per un controllo antiterrorismo (qui il nostro approfondimento). L'allarme è tornato o le ragioni sono ben diverse?

