NOEMI DURINI/ Ultime notizie, Mons. Paglia: "l'assassino si converta!"

Noemi Durini, le ultime notizie

Il fidanzato di Noemi Durini resta in carcere: il 17enne che ha ucciso la ragazzina di Specchia potrebbe provare a fuggire o essere pericoloso per se stesso e per i suoi familiari. Lo ha deciso Ada Colluto, gip del Tribunale per i minorenni di Lecce nel provvedimento di convalida del fermo per omicidio. Condivisa l'impostazione accusatoria e il pericolo di fuga del giovane, che in un anno è stato sottoposto a tre Trattamenti sanitari obbligatori (Tso), richiesti a quanto pare proprio dalla sua famiglia. Per non si sa quando il minorenne, che ha brutalmente ucciso la fidanzatina, sarà trasferito nell'Istituto protetto per minor fuori regione. Comunque verrà scelto, stando a quanto riportato dal Messaggero, sulla base di una valutazione attenta dei servizi sociali e degli psichiatri che lo hanno in cura. Intanto è stato accusato di omicidio volontario premeditato aggravato dalla crudeltà e da futili motivi.

L'APPELLO CONTRO UNA DERIVA DRAMMATICA

Di Noemi Durini, e di quanto accaduto a Specchia, ha parlato Mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Le prime parole sono per il minorenne che ha ucciso la fidanzata: «Quel giovane va aiutato perché si converta, perché capisca ciò che ha fatto e non lo ripeta», ha dichiarato a Tgcom24 durante la trasmissione "Stanze Vaticane". Commentando l'omicidio della sedicenne, Paglia ha spiegato che quanto accaduto in Puglia è un fatto drammatico, «frutto di una caduta di qualsiasi sentimento umano». Il rischio è che spirale di odio contro odio che questa vicenda ha innescato porti ad una deriva drammatica: «Quando l'uomo, minore o adulto, perde la dimensione umana, diventa peggio di una bestia», ha aggiunto Mons. Paglia, secondo cui bisogna immettere amore in questo contesto avvelenato. La giustizia, invece, deve fare il suo corso, «ma c'è anche un corso umano che deve essere irrobustito per aiutare a cambiare e trasformare la vita di quel paese ma dell'intera nazione italiana».

