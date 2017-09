SANTA SOFIA E SANT’IRENE/ Santo del giorno, il 18 settembre si celebrano le sante che richiamano la pace

Santo del giorno: santa Sofia e Sant'Irene

LA VITA

Il 18 settembre il mondo cattolico ricorda due figure molto importanti, ovvero quelle di Santa Sofia e Sant'Irene. Queste due sante trovarono la morte a Cipro, ma di quella che è stata la loro vita terrena si sa purtroppo poco. Infatti, leggendo tutti i testi sacri arrivati fino all'epoca attuale, non si riesce a trovare quasi nulla su di loro. Queste difficoltà riguardano prima di tutto il loro luogo di nascita e anche l'epoca in cui sono vissute, oltre ai particolari delle loro vite. Tuttavia, ragionando attraverso logiche deduttive, visto che i loro nomi compaiono spesso vicino a quelli di Mirone ed Eraclide, si può pensare che già gli antichi cristiani ritenessero queste due personalità come delle martiri. Ad ogni modo, quel che è certo è che santa Sofia ed sant’Irene sono nomi dalla chiara origine ellenica, che richiamano concetti quali la pace e il sapere. Tuttavia, per coloro che appartengono alla fede cristiana, le vite di queste due figure femminili sono tra loro intrecciate e si sarebbero svolte per alcuni anni in epoca bizantina, per altri in epoca più antica. Quello che è certo è che santa Sofia e sant'Irene furono grandi testimoni della fede cristiana e che arrivarono a preferire la morte pur di non abiurare la religione che professavano. Come detto, non si sa praticamente nulla di queste due importanti figure, anche se quel che è certo è che santa Sofia è protettrice dell'intelletto, mentre sant’Irene è da sempre considerata come simbolo di pace.

SANTA SOFIA E SANTA IRENE PATRONE DI DIVERSE CITTA'

L'importanza di queste due sante si capisce dalle tante realtà che le hanno scelte come patrone. Basti pensare ad esempio che santa Sofia è la patrona di una piccola realtà veneta che si trova in provincia di Rovigo. Il riferimento è a Canaro, dove è stata addirittura costruita una chiesa per ricordarla e celebrarla. All'interno di questo luogo vi è anche una statua che la raffigura. Santa Sofia protegge anche la località di Altamura, mentre per quanto riguarda Sant’Irene, va detto che anche i cristiani ortodossi la venerano. Basti pensare ad esempio a Salonicco, dove si trovano diversi luoghi di culto a lei dedicati. Questa è la seconda città della Grecia e questo fa capire l'importanza che Santa Sofia ha per i greci e per il mondo ortodosso in generale.

GLI ALTRI SANTI DEL GIORNO E BEATI DI OGGI

Ovviamente nella giornata del 18 settembre vi è il ricordo di diverse altre personalità che hanno fatto la storia della Chiesa, sia tra coloro che sono stati dichiarati santi, sia tra coloro che sono invece stati dichiarati beati. Tra i primi si possono ad esempio ricordare le importanti figure di Sant'Arianna di Primnesso e Sant'Eumenio di Gortina, mentre tra i beati si può ricordare Manuel Alcayde Pérez.

