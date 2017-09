STUPRATA E LEGATA NUDA A UN PALO/ Roma, orrore a Villa Borghese: tedesca 57enne soccorsa da tassista

Roma, orrore a Villa Borghese: stuprata e legata nuda a un palo

Dopo essere stata violentata, è stata legata nuda a un palo: è accaduto a Roma a una donna tedesca di 57 anni. Un altro caso di stupro, ma ancor più scioccante: la donna, che ha raccontato di essere in Italia da sei mesi, è stata aggredita e violentata poco lontano dal palo al quale è stata trovata legata. A lanciare l'allarme è stato un tassista che stava transitando a Villa Borghese, in viale Washington, intorno all'una. Ha visto la donna con i nodi ai polsi e alle caviglie e un fazzoletto in bocca che le impediva di urlare. Si è fermato, l'ha slegata e ha allertato la polizia. Gli agenti del commissariato Villa Glori e la polizia scientifica sono giunti sul posto per soccorrere la donna in evidente stato di choc. Poi è stata portata in ambulanza all'ospedale Santo Spirito dove i medici, come riportato dal Messaggero, avrebbero riscontrato i segni della violenza sessuale subita nella notte.

LA PRIMA RICOSTRUZIONE E LE INDAGINI

La donna tedesca di 57 anni ha raccontato alle forze dell'ordine che è stata aggredita e violentata nei pressi del luogo dove è stata poi trovata, cioè a Villa Borghese, a Roma. «Sono stata violentata, era un ragazzo giovane che prima mi ha derubato di 40 euro e poi mi ha legato le mani», ha raccontato la vittima. La polizia ha già cominciato le ricerche del giovane attraverso le telecamere della zona. Altri particolari sono stati forniti dal Corriere della Sera: gli investigatori avrebbero trovato poco lontano dal luogo della violenza gli indumenti della donna. Quest'ultima ha raccontato di aver trascorso la giornata con il 20enne dopo averlo conosciuto in centro. A tarda notte è avvenuto lo stupro nel parco. L'episodio si è verificato a poco più di una settimana dallo stupro di una giovane turista finlandese, aggredita e violentata da un ragazzo di origine bengalese a Castro Pretorio dopo una serata in discoteca.

