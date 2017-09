TERREMOTO OGGI/ INGV ultime scosse: costa siciliana, sisma M 3.1 a Messina (ore 8:20, 18 settembre 2017)

Terremoti, aggiornamenti in tempo reale (foto da Pixabay)

La notte appena trascorso non ha portato particolari preoccupazioni sul piano dei terremoti in Centro Italia. La maggiore scossa registrata dalla sala sismica INGV di Roma, infatti, ha riguardato nello specifico la costa siciliana nordorientale, nella provincia di Messina, dove si è registrato un terremoto di magnitudo 3.1. Il sisma è stato avvertito alle 2:53 della notte con le seguenti coordinate geografiche: 38.33 di latitudine e 15.5 di longitudine, ad una profondità di 129 km. Il primo comune dall'epicentro è distante 12 km ed è Villafranca Tirrena, in provincia di Messina. Ecco le altre località nel raggio di 20 km: Messina (ME), Saponara (ME), Spadafora (ME), Venetico (ME), Villa San Giovanni (RC), Valdina (ME), Rometta (ME), Campo Calabro (RC), Roccavaldina (ME) e Torregrotta (ME). Restando in Sicilia, l'ultimo terremoto della giornata è stato registrato proprio a 10 km a Sud Est di Bronte, in provincia di Catania. Si è trattato di un sisma di magnitudo 2.0 avvertito alle ore 6:14 nelle seguenti coordinate geografiche: 37.73 di latitudine e 14.92 di longitudine, ad una profondità di appena 8 km. Rientrano nella zona rossa i comuni di Bronte e Biancavilla, entrambi in provincia di Catania.

UMBRIA, SCOSSA DI M 2.5 A NORCIA (PERUGIA)

Nella lista dei terremoti di oggi, altri due sismi sono stati registrati nel corso della notte. Il primo, un'ora e 35 minuti dopo la mezzanotte, è stato di magnitudo 2.4 ed è stato avvertito dalla sala sismica INGV di Roma a 6 km a Sud di Monchio delle Corti, in provincia di Parma. La scossa ha avuto le seguenti coordinate geografiche: latitudine 44.36 e longitudine 10.14 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato a 31 km a Nord di Carrara ed a 36 km di Massa, mentre i Comuni prossimi all'epicentro e rientranti nella zona rossa sono stati Monchio delle Corti (PR), Comano (MS) e Palanzano (PR). A destare maggiore preoccupazione, infine, è stato il nuovo terremoto che ha riguardato il Centro Italia e nello specifico Norcia, in provincia di Perugia. Alle 2:16 della passata notte, un nuovo sisma di magnitudo 2.5 ha riacceso la paura degli abitanti. Il terremoto è stato localizzato nelle seguenti coordinate geografiche: 42.81 di latitudine e 13.07 di longitudine, ad una profondità di 10 km. L'epicentro è stato a soli 3 km da Norcia e 8 km da Preci. Subito fuori dalla zona rossa troviamo i seguenti Comuni: Cascia (PG), Castelsantangelo sul Nera (MC), Cerreto di Spoleto (PG), Visso (MC), Sellano (PG), Poggiodomo (PG), Ussita (MC), Vallo di Nera (PG), Arquata del Tronto (AP), Accumoli (RI), Monteleone di Spoleto (PG).

