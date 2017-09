Terza Guerra Mondiale/ Corea del Nord, Gutierres (Onu): mondo non può permettersi Usa-Russia in contrasto

Terza Guerra Mondiale, Donald Trump e Vladimir Putin

In una situazione per cui la terza guerra mondiale potrebbe scoppiare da un momento all’altro, specie con la Corea del Nord come “miccia” ormai prefigurata, l’intero mondo non può certo permettersi un continuo contrasto e distanza tra le due massime superpotenze come Usa e Russia. Il Consiglio di Sicurezza Onu deve riunirsi questo mercoledì per discutere su cosa fare in definitiva con la minaccia di Kim Jong-un - altre sanzioni a questo punto andrebbero nella direzione più del ridicolo che non dell’effettivo bisogno - e i due Paesi dovranno dimostrare maggiore collaborazione. Ad auspicarlo è niente meno che il Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres: «Il mondo non può permettersi, che gli USA e la Russia siano in contrasto», ha spiegato in una intervista su Sputnik News. Secondo il responsabile della comunità internazionale - che dovrebbe partecipare alla riunione dei Cinque di mercoledì - la pace e la sicurezza nel mondo dipendano molto dalle scelte di questi due paesi: «questi due pilastri della comunità internazionale devono cercare in un dialogo costruttivo e raggiungere la comprensione reciproca in vari ambiti. Il mondo non può permettersi che paesi importanti e potenti come USA e Russia siano in contrasto».

TRUMP IRONIZZA SU KIM JONG-UN

Prima Nikki Haley “minaccia” il regime, «la Corea del Nord se continua così finirà distrutta» e poi ci pensa Donald Trump in persona a dare una versione quasi ridicola del dittatore nordcoreano. Come? Su Twitter, ovviamente: «Ho parlato la notte scorsa con il presidente sudcoreano Moon Jae-in e gli ho chiesto come sta Rocket Man (Kim Jong-un, ndr). In Corea del Nord si stanno formando lunghe code per la benzina. Che peccato!», riferendosi alle ultime sanzioni lanciate da Onu e Usa contro Pyongyang. Ma è quel “rocket-man”, riferimento alla nota canzone di Elton John “L’uomo razzo” a scatenare i social mondiali, con il presidente Usa attaccato per la sua ironia molto poco divertente in un momento di estrema fragilità a livello di scenari globali proprio tra Usa e Corea del Nord. Una presa in giro, un’irrisione che non è piaciuta quasi a nessuno specie all’Onu dove si sta cercando di trovare una quadra alla grave emergenza in Pyongyang e in generale sul Pacifico.

