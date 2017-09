Ultime notizie/ Di oggi, ultim'ora: salva madre dal pestaggio uccidendo il padre (18 settembre 2017)

Ultime notizie - La Presse

SCOPPIA LA GUERRA PER LA LEADERSHIP NEL CENTRODESTRA

Ultime notizie di politica. Inizia la guerra mediatica tra i leader del centro destra per riuscire ad ottenere la leadership della coalizione, in vista delle elezioni amministrative, che dovrebbero tenersi nella prossima primavera. Oggi vera e propria bagarre tra la Lega Nord e Forza Italia, con Salvini e Berlusconi che rivendicano entrambi il ruolo di leader, in quello che dovrebbe essere il futuro schieramento che dovrà contrapporsi a Movimento Cinque Stelle di Grillo e al Partito Democratico dell'ex premier Matteo Renzi. Il capo del carroccio si è presentato nella consueta Pontida per chiudere la festa del suo partito, indossando una felpa con su scritto Salvini Premier, a stretto giro di posta Silvio Berlusconi a Fiuggi ha sottolineato, come se sarà candidabile il ruolo di premier toccherà invece a lui. Da parte loro non accennano a placarsi le polemiche in casa grillina, con la base che mal ha digerito l’autocandidatura di Di Maio ufficializzata ieri dallo stesso Di Maio

SALVA MADRE DAL PESTAGGIO UCCIDENDO IL PADRE

Non sopportava più di vedere la madre continuamente umiliata e picchiata dal padre e per questo durante l’ennesima lite ha impugnato un coltello da cucina è ha ucciso il genitore. Il fatto di sangue è avvenuto in un popoloso centro alle porte di Caserta, Alife, dove a perdere la vita è stato un imprenditore caseario Giuseppe Leggiero di cinquant’anni. L’uomo è stato accoltellato dal figlio Daniele, con il ragazzo che si era interposto tra il padre e la madre allo scopo di evitare l’ennesima dose di botte per la donna. Leggiero trasportato immediatamente dagli stessi congiunti in ospedale non ha mai ripreso conoscenza, del delitto si era autoaccusata la madre, madre scagionata stante la confessione del ragazzo. Il ventottenne è stato fermato con la grave accusa di omicidio volontario.

CONVALIDATO IL FERMO DELL'ASSASSINO DI NOEMI

Oggi il giudice per le indagini preliminari, ha convalidato il fermo del diciassettenne reo confesso dell’omicidio della sua giovane fidanzatina Noemi Durini. Il giudice oltre a confermare lo stato di detenzione, ha disposto il trasferimento in una struttura protetta al di fuori dei confini della Puglia, questo per preservare l’assassino dalla rabbia degli amici di Noemi. Intanto nel piccolo paesino di Specchia cresce la rabbia, nella notte due bottiglie incendiare sono stati infatti lanciate verso la casa dei familiari del ragazzo, per fortuna le bottiglie pur rompendosi sul muro di cinta non hanno preso fuoco.

BAGARRE FERRARI

Sarebbe stato un weekend da incorniciare per le Ferrari, e invece è stato il fine settimana nel quale la "rossa" probabilmente darà definitivamente addio alle speranze di vincere il mondiale. Tutto è avvenuto in partenza del Gran Premio di Singapore, GP che vedeva la magnifica pole conquistata ieri da Sebastian Vettel. In partenza il tedesco è partito malissimo, nel tentativo di "chiudere la porta" al giovane Max Verstappen è stato finanche investito dal compagno di squadra, incidente che ha portato al ritiro di entrambe le monoposto. Come se non bastasse a vincere è stato il diretto rivale di Vettel, quel Lewis Hamilton che adesso ha 28 punti di vantaggio in classifica generale sul tedesco.

SERIE A: NAPOLI A VALANGA, MILAN TORNA A VINCERE

Vittoria che da Morale al Milan nella giornata di Serie A numero 4. La squadra di Montella ha battuto di misura l'Udinese per 2 reti ad 1 grazie alla doppietta all'esordio dell'ex viola Kalinic. Il croato è in gran forma, e lo dimostra con un ottima prestazione che poteva essere una tripletta se non fosse stato per il palo. Partita segnata da due gol annullati dal VAR, al 10' a Kevin Lasagna per posizione di offside e all'82' allo stesso Kalinic. Il Napoli vola a punteggio pieno in vetta alla classifica umiliando i conterranei del Benevento per 6 reti a 0. A segno Dries Mertens con una tripletta, Allan, e i soliti Insigne e Callejon. La squadra di Sarri da spettacolo contro un Benevento che resta in fondo alla classifica, aspettando i primi punti in serie A. Primato storico del Napoli che mette a segno la nona vittoria di fila nella massima serie. Tra Torino e Samp finisce 2 a 2 in una partita ricca di emozioni, grazie al vantaggio dei blu-cerchiati con Zapata, un uno due dei granata con Baselli e Belotti. Infine pareggia la Samp con l'intramontabile Quagliarella che punisce così una delle sue ex squadre. Grandissima chance per il Torino a fine partita sprecata malamente da Belotti. La Juve doveva riscattare la brutta sconfitta del Camp Nou contro il Barca, e lo fa nella maniera giusta battendo il Sassuolo per 3 a 1 grazie ad un strepitoso Paulo Dybala che firma un altra tripletta, la seconda in questo campionato. I bianconeri volano a punteggio pieno insieme a Napoli e Inter. Inutile il gol di Politano a riaprire le speranze dopo il 2 a 0, speranze che sono state spazzate via dalla punizione magnifica dell'argentino. Un match senza pretese quello di Ferrara tra la Spal e il Cagliari, finito 2 a 0 per i sardi, che centrano così la prima vittoria esterna stagionale. A portare il Cagliari in vantaggio ci pensa Barella, e a seguire gran gol di Joao Pedro nel secondo tempo. In serata poi la Lazio supera per 3-2 il Genoa allo Stadio Marassi. Ai gol di Bastos e Immobile arrivano due pareggi di Pietro Pellegri. Nel finale è decisivo con un'altra grande giocata ancora Ciro Immobile.

© Riproduzione Riservata.