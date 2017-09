Voli cancellati Ryanair/ La lista completa fino a ottobre entro stasera: rimborsi fino a 20 milioni di euro

Michael O'Leary, Ceo di Ryanar (Foto: LaPresse)

Problemi in vista per Ryanar: la necessità di garantire lo smaltimento ferie di tutto il personale si scontra con il calendario dei voli. Per questo saranno circa duemila alla fine di ottobre i voli cancellati a partire da sabato scorso. La scelta è obbligata per la compagnia, dopo l'allineamento al calendario di lavoro gregoriano, chiesto dall'Autorità irlandese del volo. La società ha quindi pubblicato oggi, lunedì 18 settembre 2017, sul suo sito l'elenco di tutti i voli cancellati fino a mercoledì 20 settembre. Nella giornata odierna le cancellazioni che toccano l'Italia riguardano i voli da Bergamo Orio al Serio per Lourdes, Cracovia, Madrid, Barcellona El Prat. Domani, invece, non si partirà da Bergamo Orio per Napoli, Norimberga, Bordeaux e Colonia. Mercoledì nessun volo da Brindisi per Bergamo Orio, da Bergamo per Luxembourg, per Brindisi e per Trapani, e da Trapani per Bergamo. Non sono mancate le polemiche: il presidente nazionale di Federconsumatori ha lanciato un appello a tutti i viaggiatori affinché facciano valere i loro diritti, invitandoli quindi a non accettare preavvisi di disdetta anche sei ore prima, via mail.

L'ANNUNCIO DELLA COMPAGNIA AI VIAGGIATORI

L'annuncio delle cancellazioni Ryanar, che rappresentano circa il 2% di tutti i voli da metà settembre a fine ottobre, era stato dato venerdì sera attraverso una nota stampa. Robin Kiely, responsabile comunicazione di Ryanair, aveva chiesto ai viaggiatori di controllare la posta elettronica usata per le prenotazioni, visto che l'annuncio della cancellazione può essere inviato agli utenti tra le 48 e le 6 ore prima della partenza. Con la pubblicazione dell'elenco sul sito però viene garantito un margine più ampio. Le cancellazioni coinvolgeranno comunque 400 mila passeggeri circa. Lo ha precisato Michael O'Leary, Ceo di Ryanair, come riportato dall'agenzia Bloomberg. Le richieste di rimborso arriveranno fino a 20 milioni di euro. In una conference call con gli analisti O'Leary ha spiegato che non c'è carenza di piloti, anzi introdurrà un bonus fedeltà per non lasciar scappare gli equipaggi. I disagi invece restano per i passeggeri.

