AUTOSTRADE / Bollettino traffico e viabilità: morto in A1 (ultime notizie, oggi 19 settembre 2017)

Purtroppo le autostrade italiane sono state ancora una volta testimoni di un fatto di cronaca. E' infatti deceduto il conducente di un pullman coinvolto in un incidente nella giornata di ieri sull'autostrada A1. Lo riporta il portale Firenze Today che sottolinea come il tutto sia avvenuto tra Arezzo e Valdarno per un mezzo che arrivava da Napoli e non trasportava alcun passeggero. Questo ha tamponato un tir che al suo interno trasportava mattoni e l'incidente ha viste coinvolte anche altre due vetture. L'autista del pullman ha perso la vita e anche un'altra persona è rimasta ferita. Al momento non sono note le dinamiche dell'incidente e da cosa sia stato causato in origine il problema. Oggi però non ci dovrebbero essere problemi per quanto riguarda l'A1 anche e soprattutto per gli interventi sempre tempestivi degli addetti ai lavori di autostrade per l'Italia.

AUTOSTRADE, CANTIERI NELLA NOTTE

Sono diversi i cantieri che sono stati aperti nella notte sulle autostrade italiane e come punto di riferimento può essere sempre preso il sito istituzionale Autostrade.it. Partiamo dall'A3 Napoli-Salerno dove rimarrà chiuso fino alle sei il tratto tra Cava de' Tirreni e Salerno al chilometro 51.7 direzione Reggio Calabria. Sull'A1 Milano-Bologna al chilometro 90.4 direzione Milano troveremo chiusa fino sempre alla sei l'uscita di Fidenza. Saranno invece chiusi fino alle cinque sull'A4 Torino-Brescia l'entrata Cormano al chilometro 129.8 direzione Trieste e il Bivio A4 Trieste al chilometro 0.5 direzione Autostrade Torino-Trieste. Sarà importante valutare le altre situazioni proprio sul portale che è costantemente aggiornato e porta anche consigli per evitare il traffico. Da aggiungere poi alle problematiche c'è anche quella legata al maltempo che sta mettendo in difficoltà tutto il nostro paese.

