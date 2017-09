BORDERLINE/ Qual è la malattia del fidanzato di Noemi Durini?

Il fidanzato di Noemi Durini è stato definito borderline (Youtube)

La tragedia della giovanissima Noemi Durini, uccisa per futili motivi dal fidanzatino Lucio, si arricchisce di particolari sempre più oscuri e inquietanti. Il ragazzo è stato definito, psicologicamente parlando, borderline e potenzialmente pericoloso per la società. I legali del giovane assassino, constatato il profilo psicologico del loro assistito, hanno subito chiesto di volersi accertare della sua piena capacità di intendere e di volere al momento del truce omicidio. Uno scenario del genere, come è ovvio, cambierebbe le carte in tavola e ribalterebbe una situazione che sembra oramai compromessa. Ricordiamo, infatti, che il diciassettenne Lucio è un reo confesso, il che incanala la situazione verso una fine quanto mai scontata, aggravata, peraltro, dai futili motivi. Luigi Rella e Paolo Pepe, gli avvocati difensori del ragazzo, hanno già proposto un ricovero in casa di cura, ma la richiesta è stata fermamente respinta.

L'ASSASSINO DI NOEMI DURINI E' BORDERLINE...

Ada Colluto, il gip del Tribunale dei minorenni di Lecce, non ha comunque avuto alcun dubbio sulle modalità che hanno portato Lucio M. ad uccidere la povera sedicenne Noemi Durini. Secondo il gip, infatti, l'omicida sarebbe stato lucido e pienamente capace di intendere e di volere al momento del misfatto. Nonostante gli sia stata riconosciuta una grave instabilità psichica, Lucio è stato giudicato un assassino freddo e implacabile, vista l'accusa di omicidio volontario aggravato dalla premeditazione. La consulenza neuropsichiatrica dell'Asl lo ha definito 'borderline con capacità intellettive al limite' e - aggiunge il magistrato - 'capace di risolvere la situazione a suo modo', dunque socialmente pericoloso. Ulteriore luce sui fatti si farà quando saranno resi noti i risultati dell'autopsia sul corpo della giovane sedicenne di Specchia. A quel punto il giudice potrà avere maggiori elementi per definire una situazione che si sta ingarbugliando sempre più.

