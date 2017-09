Chester Bennington/ Video, cantante Linkin Park suicida: ecco come rideva prima di togliersi la vita

Chester Bennington e la moglie Talinda

Fa un certo effetto guardare oggi il video di Chester Bennington, pubblicato su Twitter dalla moglie Talinda, a dimostrazione del fatto che il frontman suicida dei Linkin Park fosse felice e giocoso soltanto 36 ore prima di togliersi la vita. La vedova Bennington, prima di pubblicare il filmato sulla nota piattaforma social, ha annunciato:"Il mio prossimo tweet è il tweet più personale che abbia mai fatto. Lo faccio per mostrare che la depressione non ha un volto o un umore solo". Subito dopo la moglie di Chester, suicidatosi lo scorso 20 luglio, ha diffuso il video in cui si vede il cantante in una scena familiare, mentre gioca e ride a crepapelle insieme al figlio e ad alcuni amici. Difficilmente qualcuno, dando un'occhiata a questi momenti di vita familiare, avrebbe mai potuto immaginare che l'uomo al centro dello schermo, quello che ride fin quasi a provocarsi le lacrime, si sarebbe suicidato di lì a poco. E chissà che darebbero oggi, i figli e la moglie di Chester, per tornare a quegli istanti.

This is what depression looked like to us just 36 hrs b4 his death. He loved us SO much & we loved him. #fuckdepression #MakeChesterProud pic.twitter.com/VW44eOER4k — Talinda Bennington (@TalindaB) 16 settembre 2017

IL SUICIDIO DI CHESTER

La dura realtà, però, indipendentemente dal volere dei suoi familiari e dei milioni di fan che sono distrutti nel vedere come fosse felice il loro idolo musicale poco prima di togliersi la vita, è che Chester Bennington è morto suicida. Il leader dei Linkin Park è morto il 20 luglio scorso e le modalità dell'estremo gesto rendono ancora più amara la pillola da ingerire. Come confermato dal medico legale che si è recato nella sua residenza di Palos Verdes Estates in California, il cantante si è suicidato tramite impiccagione. Era da diverso tempo che Chester Bennington soffriva di depressione. Matt Pinfield, conduttore radiofonico tra i suoi migliori amici, tempo fa al Mirror ammise di essere rimasto sorpreso della drastica risoluzione presa da Bennington:"Ci eravamo sentiti per concordare un'intervista in radio, lo avevo sentito molto sereno. La scorsa settimana aveva chiamato, videochiamato e inviato sms a tanti amici stretti e nessuno lo ha trovato triste, quindi è difficile credere che abbia deciso poi di suicidarsi. La depressione può portare a decisioni drastiche e tempestive".

