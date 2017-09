DOTTORESSA STUPRATA E PICCHIATA/ Catania, 26enne arrestato dopo il sequestro in guardia medica

Dottoressa stuprata in guardia medica (LaPresse)

Ennesimo caso di stupro in questo periodo davvero orribile per le violenze e aggressioni contro donne inermi e innocenti: l’ultimo orrore arriva da Catania, precisamente nel paese di Trecastagni dove un 26enne ha sequestrato, seviziato e stuprata una dottoressa di turno nella Guardia Medica del paese. Avviene tutto nella giornata di ieri, come spiegano dalla Procura di Catania in seguito all’apertura inevitabile di una inchiesta: la dottoressa è stata aggredita da un giovane italiano residente a Trecastagni che ha finto di volersi fare curare per sfoderare tutta la sua rabbia e violenza. Secondo la prima ricostruzione fatta dall’Ansa, il giovane ad un certo punto mentre la dottoressa lo stava visitando ha dato in escandescenza rompendo tutto ciò che capitava a tiro, fino a rivolgersi direttamente contro la dottoressa. L’ha chiusa nella stanza, seviziata, picchiata e infine anche violentata, mentre la donna ovviamente urlava chiedendo aiuto.

SEQUESTRO E STUPRO

Il sequestro vero e proprio finisce per fortuna quando la stessa dottoressa riesce a divincolarsi e sfuggire dalla furia dello stupratore 26enne, lasciandolo solo nella stanza della Guardia Medica. Intanto, mentre lo stupro era in atto, le urla della dottoressa hanno attirato un passato che ha avvisato i carabinieri intervenuti dopo pochissimi minuti. A quel punto i militari sono entrati in azione quando la donna era già scappata, braccando il 26enne e arrestandolo senza grossi problemi: procura di Catania apre un’inchiesta per capire le motivazioni e il grado di violenza del ragazzo stupratore. La dottoressa sotto choc è riuscita comunque a scappare dimostrando una dose di coraggio e capacità di non perdere la lucidità davvero incredibili: l’orrore è però avvenuto e il peso di quella violenza purtroppo rimarrà per molto tempo nella testa e nel corpo di quella povera donna aggredita mentre nessuno se ne stava accorgendo.

