INCIDENTE STRADALE/ Vigonovo, anziano investito da automobilista: morto sul colpo (oggi, 19 settembre 2017)

Tragico incidente stradale a Vigonovo, dove un anziano è stato investito da un automobilista in via Veneto, in prossimità del Ponte di Brenta, ed è morto sul colpo. Come riportato da Venezia Today, secondo una prima ricostruzione, l'uomo alla guida della vettura non si sarebbe avveduto della presenza del passante centrandolo in pieno, ma una parte importante nella dinamica dell'impatto potrebbe averla giocata anche l'asfalto reso viscido dalla pioggia. Non è ancora chiaro se l'anziano stesse attraversando la strada sulle strisce pedonali, ma all'arrivo dei sanitari del 118 si è reso subito chiaro che la situazione del passante era a dir poco disperata. Il medico, infatti, non ha potuto far altro che constatare il decesso della vittima. L'incidente si è verificato intorno alle ore 7 di oggi, martedì 19 settembre.

MAXI-INCIDENTE SULLA A4

L'autostrada A4 è stata teatro ieri sera, intorno alle ore 20:30, di un maxi-incidente stradale che ha coinvolto 3 macchine e provocato un bilancio di ben 8 feriti. Come riportato da Novara Today, tutto è avvenuto nel tratto compreso trai caselli di Marcallo Mesero e Novara est in direzione Torino. Secondo la prima versione degli inquirenti, recatisi prontamente sul posto per effettuare i rilievi del caso, due auto si sono scontrate coinvolgendone una terza: tutte e tre le automobili, in ogni caso, sono andate distrutte per via della violenza dell'impatto. Tra i feriti anche un bambino di 11 anni, che al pari degli altri è stato soccorso e trasportato in un ospedale lombardo. Anche il traffico ha risentito dell'incidente, dal momento che le 3 vetture occupavano gran parte della carreggiata, infatti, si è formato velocemente un km di coda.

